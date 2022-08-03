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    Умер Александр Бачило — писатель и сценарист

    3 августа 2022
    03.08.2022
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    Умер Александр Бачило — писатель и сценарист

    Писатель и сценарист Александр Геннадьевич Бачило умер вчера — об этом сообщают его друзья и родственники в соцсетях. Ему было 62 года.

    Бачило — автор многих фантастических книг, в том числе серии рассказов «Академонгородок». Его рассказы выигрывали популярный конкурс «Рваная грелка». Но гораздо больше он известен как сценарист юмористических телешоу. Он работал над передачами «ОСП-студия», «33 квадратных метра», «Большая разница», писал пародийные песни, которые исполнял Александр Пушной. Кроме того, он сценарист фантастического сериала «Башня».

    Александр был мужем писательницы и художницы К. А. Териной (Катерины Бачило), с которой нередко работал в соавторстве.

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