Умер Александр Бачило — писатель и сценарист

Писатель и сценарист Александр Геннадьевич Бачило умер вчера — об этом сообщают его друзья и родственники в соцсетях. Ему было 62 года.

Бачило — автор многих фантастических книг, в том числе серии рассказов «Академонгородок». Его рассказы выигрывали популярный конкурс «Рваная грелка». Но гораздо больше он известен как сценарист юмористических телешоу. Он работал над передачами «ОСП-студия», «33 квадратных метра», «Большая разница», писал пародийные песни, которые исполнял Александр Пушной. Кроме того, он сценарист фантастического сериала «Башня».

Александр был мужем писательницы и художницы К. А. Териной (Катерины Бачило), с которой нередко работал в соавторстве.