Умер Александр Ремизов, художник «Мира фантастики»

Печальные новости. Сегодня умер Александр Ремизов — постоянный художник «Мира фантастики», автор комиксов и наш давний коллега, стоявший у самых истоков журнала в 2003 году. Ему было 54 года. Причиной смерти стали последствия инсульта.

Александр родился 8 сентября 1968 года в Москве. Работал в московском метрополитене. Карьеру художника начал с 2002 года, сотрудничал с журналами «Салон Аудио-Видео», «Автозвук», «Спокойной ночи, малыши», «Бумеранг», «Российский космос». С 2003 года начал плодотворное и регулярное сотрудничество с «Миром фантастики», а затем и с другими журналами ИД «ТехноМир»: «Игромания», «Лучшие компьютерные игры», «Mobi». Он рисовал комиксы и иллюстрации для «Мира фантастики» до самого конца 2022 года, прежде чем болезнь помешала ему.

Если вы читаете «Мир фантастики», то наверняка много раз видели работы Александра, даже если не знали, кто их автор. Многие его комиксы можно посмотреть и почитать у нас на сайте: раздел «Наши комиксы». А в 2019 году вышел спецвыпуск «Картинки и разговоры», состоящий из лучших комиксов Ремизова. Его работы по сей день используются в оформлении журнала, сайта и наших сообществ.

Он был по-настоящему любящим отцом, мужем, братом и сыном и отличным коллегой. Нам будет его не хватать.