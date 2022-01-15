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    Умер автор «Властителей Рун» Дэйв Волвертон, известный под псевдонимом Дэвид Фарланд

    15 января 2022
    15.01.2022
    416
    0 минут на чтение
    Умер автор «Властителей Рун» Дэйв Волвертон, известный под псевдонимом Дэвид Фарланд

    Вчера на 65-м году жизни скончался писатель Дэвид Волвертон, более известный как Дэвид Фарланд.

    Он начал писать ещё в восьмидесятых годах и получил известность как автор фэнтези-цикла «Властители рун» и множества детских книг, например, о Мышонке Чаровране. Кроме того, фанаты «Звездных войн» могут знать его по роману «Выбор принцессы Леи».

    Его сын сообщил, что после падения с лестницы у отца случился инсульт с кровоизлиянием в мозг, после чего писатель впал в кому. Однако уже ночью о смерти Волвертона сообщил друг и коллега Джонатан Маберри.

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