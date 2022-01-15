Умер автор «Властителей Рун» Дэйв Волвертон, известный под псевдонимом Дэвид Фарланд

Вчера на 65-м году жизни скончался писатель Дэвид Волвертон, более известный как Дэвид Фарланд.

Он начал писать ещё в восьмидесятых годах и получил известность как автор фэнтези-цикла «Властители рун» и множества детских книг, например, о Мышонке Чаровране. Кроме того, фанаты «Звездных войн» могут знать его по роману «Выбор принцессы Леи».

Его сын сообщил, что после падения с лестницы у отца случился инсульт с кровоизлиянием в мозг, после чего писатель впал в кому. Однако уже ночью о смерти Волвертона сообщил друг и коллега Джонатан Маберри.