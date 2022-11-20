Умер писатель Грег Бир, автор «твёрдой» научной фантастики

В возрасте 71 года в результате инсульта из жизни ушёл писатель Грег Бир. Об этом сообщила его жена.

Бир был одним из главных представителем жанра «твердой» научной фантастики наряду с Уильямом Гибсоном, Брюсом Стерлингом, Льюисом Шайнером и Руди Рюкер. Он был плодовитым автором, написавшим множество рассказов, повестей и романов с опорой на науку. В 1986 году за рассказ «Касательные» писатель был удостоен сразу двух престижных фантастических наград — «Хьюго» и «Небьюлы». Всего Бир получал «Небьюлу» 5 раз, а «Хьюго» он выигрывал дважды, второй раз за рассказ «Музыка, звучащая в крови». Эта работа считается первым рассказом о нанотехнологиях в научной фантастике.

Писатель также работал и над популярными книжными сериями — например, во вселенной «Звездных войн» он написал роман «Планета-бродяга» (2000), а книга «Академия и Хаос» (1998) стала воздаянием творчеству Айзека Азимова.

Несколько лет Бир был президентом Ассоциации американских писателей-фантастов. Кроме того, он входил в состав Национального гражданского совета по космической политике, основанного писателями Ларри Нивеном и Джерри Пурнеллом, — организации, которая консультировала правительство США по вопросам мирного освоения космоса.

Кроме писательской деятельности, Бир работал во многих сферах: в 1970 году он стал одним из пяти основателей «Комик-Кона» в Сан-Диего — крупнейшего гик-фестиваля, процветающего по сей день. Также он был и внештатным журналистом в планетарии Сан-Диего, публиковал статьи о кино в «Лос-Анджелес Таймс», читал лекции по древней истории и истории науки, работал консультантом в «Майкрософт» и на киностудии Amblin/Universal.