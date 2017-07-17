Легенда кинохоррора, создатель современного образа живых мертвецов и отец зомби-муви умер в возрасте 77 лет после «короткой, но яростной битвы с раком лёгких». По словам его менеджера Криса Ро, легендарный режиссёр умер мирно, во сне, рядом с близкими, под звуки саундтрека из его любимого фильма «Тихий человек» (1952).

Дебютная работа Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» вышла в 1968 году и перевернула жанр киноужасов, который до этого был представлен в основном нелепыми одноразовыми картинками о монстрах. Серьёзная и реалистичная «Ночь живых мертвецов», снятая всего за 114 тысяч долларов с двумя профессиональными актёрами, произвела фурор как среди зрителей (сборы составили более 30 миллионов долларов), так и среди критиков. Ромеро снял ещё несколько продолжений, последнее из которых, «Выживание мертвецов», появилось в 2009 году и стало его последней режиссёрской работой.

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