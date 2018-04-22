Печальная новость: умер актёр Верн Тройер. Ему было всего 49 лет.

Тройер был не просто карликом, а одним из самых маленьких карликов в мире. Он обладал уникально маленьким ростом — всего 81 см (для сравнения, Уорвик Дэвис — 107 см, Питер Динклейдж — 135 см) и необычной внешностью. Поэтому и роли он играл соответствующие: гномов, гоблинов и прочих странных созданий.

Пожалуй, его самая запоминающаяся роль — Мини-Мы, клон Доктора Зло из фильмов про Остина Пауэрса. По сценарию персонаж должен был погибнуть в первом фильме. но он так понравился тестовой аудитории, что его вернули и в продолжениях. Эта роль принесла Верну славу — как он шутил:

Мне приходилось выходить из дома в тёмных очках и шляпе. Но это почему-то не помогало.

В фильме «Гарри Поттер и философский камень» он сыграл гоблина-банкира Крюкохвата — в этом гриме его трудно узнать. (В более поздних фильмах его в этой роли заменил Дэвис).

А в притче Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса» он исполнил роль циркового карлика.

Он также появлялся в сериале «Сабрина – маленькая ведьма», фильмах «Гринч – похититель Рождества», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Постал», «Исполнитель желаний», «Могучий Джо Янг». В ужастике «Плохой Пиноккио» он сыграл злобного Пиноккио. Нередко он служил и дублёром, подменяя детей при выполнении трюков. А ещё Тройер обладал отличным чувством юмора и часто выступал со стенд-апами. Он был женат на вполне рослой женщине Бритни Пауэлл.

К сожалению, жизнь Тройера, видимо, была не такой уж радужной. Верн страдал от депрессии и алкоголизма, от которого лечился в прошлом году. В начале апреля он был госпитализирован в психиатрическую клинику после «инцидента», который, по-видимому, был попыткой суицида. На данный момент причина смерти актёра неизвестна и не ясно, связана ли она с этой попыткой.

Майк Майерс, сыгравший Остина Пауэрса, помянул своего коллегу добрым словом:

Верн был подлинным профессионалом и маяком позитивности. Это печальный день, но, я надеюсь, он в лучшем месте. Нам его будет не хватать.