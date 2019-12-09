В нашей редакции есть люди, которых вы все знаете в лицо и по именам. А есть те, кого вы, на самом деле, тоже знаете, но заочно. Вы безошибочно узнаёте их стиль в текстах или манеру дизайна, но вряд ли их имена скажут вам хоть что-то. Одним из таких сотрудников была Анна «Lliothar» Полянская, корректор, литературный редактор и переводчик, с которой мы сотрудничали много лет.

Всякий, кто поверхностно сталкивался с ней по работе, поражался её невероятной трудоспособности. Она была на связи всегда, днём или глубокой ночью. Могла вычитать двадцать «горящих» полос за ночь, исправив не только беспомощно расставленные запятые, но зачастую и фактику.

В этом ей помогала другая черта, известная более узкому кругу людей. Анна была гиком в лучшем из возможных значений этого слова. Она буквально жила в литературных, фантастических и игровых мирах, от «Шерлока Холмса» до «Варкрафта», от «Тайного Города» до «Обливиона». А ещё занималась вокалом, слушала симфонический металл и мастерски играла в преферанс. Да и не только в преферанс: более заядлого геймера в редакции было поискать. Недаром в своё время именно она чуть ли не в одиночку корректировала тексты «Игромании» и «Лучших компьютерных игр».

Те же, кто знал Анну ещё лучше, знали и то, что многие годы она жила с группой инвалидности и диагнозом, которого не пожелаешь даже заклятым врагам. Все трудовые подвиги она совершала в том состоянии, в котором многие из нас не набрались бы сил даже подняться с кровати.

Мы всё реже видели её вживую и уже привыкли, что Анна существует где-то в виртуальном пространстве: в почте, в мессенджерах, значком активного пользователя в верхнем уголке гугл-документа. Ещё вчера мы списывались по работе, обсуждали какие-то редакционные мелочи…

А сегодня утром Анны Полянской не стало. Ей было всего 38 лет.

P. S. У Ани осталась пожилая мама. Если вы хотите помочь ей или запоздало выразить признательность за многолетнюю работу Анны в редакциях любимых журналов и сайтов, можете перевести любую сумму на карту 5336 6901 3766 7343 (Сбербанк).

Проекты, над которыми работала Анна Полянская:

Журнал и сайт «Игромания»

Журнал и сайт «Мир фантастики»

Журнал и сайт «Лучшие компьютерные игры»

Игра «Gloomhaven: Мрачная гавань»

Игра «Плюшевые сказки»

Игра «Шерлок Холмс, детектив-консультант»

…и многие другие проекты, которые мы не успели собрать.