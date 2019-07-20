«Утиные истории»: трейлер второго сезона и кроссоверы с «Чип и Дейлом» и «Чудесами на виражах»

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего компания Disney устроила сюрприз поклонникам мультсериала и представила «самый эпичный кроссовер в истории» — скоро в шоу заглянут персонажи из «Чипа и Дейла» (тех самых «Спасателей»!), а также Дейзи Дак и новые герои из «Чудес на виражах».

Пока что посмотрите трейлер второй половины второго сезона, который готовит зрителей к битве героев и злодеев:

А вот таким получился постер:

Помимо уже введёных персонажей вроде Чёрного плаща, Трёх кабальеро и Дона Карнажа в новых сериях и третьем сезоне появятся следующие герои:

Второй сезон «Утиных историй» вернётся в ноябре. Третий сезон начнёт выходить осенью.