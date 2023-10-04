    3
    Новости

    Уволенные сотрудники BioWare подали на студию в суд

    4 октября 2023
    Фото аватара
    04.10.2023
    560
    0 минут на чтение
    Уволенные сотрудники BioWare подали на студию в суд

    Семеро сотрудников BioWare, которых уволили в августе вместе с десятками других работников, подали судебный иск к канадской студии.

    Работников сократили без указания причина, поэтому канадский суд должен вынести решение в их пользу.

    Сокращенные сотрудники, которые в среднем проработали 14 лет в BioWare, должны получить месячное выходное пособие за каждый год, проведенный в компании.

    Реальные же выплаты оказались ниже, поэтому работники потребовали полную компенсацию и возместить ущерб за плохое отношение.

    По их словам, перед праздниками сложно найти работу, особенно из-за NDA, которое не позволяет им показывать последние наработки для Dragon Age: Dreadwolf.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Первые впечатления от бета-версии Warhammer 40000: Rogue Trader
    0
    297
    Первые впечатления от бета-версии Warhammer 40,000: Rogue Trader

    Ролевая игра от Owlcat Games в мире «Молота войны» 

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 2
    0
    1722
    Неизданное: неиспользованные сценарии комиксов Александра Ремизова

    Разумеется, это лишь наброски, сама суть, которая потом обрастала деталями, идеями и диалогами, но, уверены, они помогут вам лучше понять творческий процесс художника.

    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2023? Дом Ашеров, Ужастики, Карпентер и Vertigo 7
    0
    18339
    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2023? Дом Ашеров, Ужастики, Карпентер и Vertigo

    А ещё хронофантастика и документалка про призрака. 

    Комикс: Трудно быть боргом
    0
    24339
    Комикс: Трудно быть боргом

    Раньше с такими ранениями солдат отправлялся на дембель…

    Какие новые мультсериалы смотреть в октябре 2023? Падальщики, Ubisoft, Плутон и нежить 4
    0
    62560
    Какие новые мультсериалы и аниме смотреть в октябре 2023? Падальщики, Ubisoft, Плутон и нежить

    Дайджест получился такой большой, что его пришлось поделить ещё раз.

    «Поколение Ви»: первые впечатления от спин-оффа «Пацанов»  1
    0
    72868
    «Поколение Ви»: первые впечатления от спин-оффа «Пацанов» 

    Пока что шоу полно искренности, непосредственности и мальчишеского задора.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2023 15
    0
    78470
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2023

    Фантастические книги октября: от «секретного» фэнтези Брендона Сандерсона до новых приключений Гарри Дрездена.

    Комикс: Суженый-ряженый 1
    0
    91228
    Комикс: Суженый-ряженый

    Лоис, глупо отрицать, что мы созданы друг для друга!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить