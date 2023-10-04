Уволенные сотрудники BioWare подали на студию в суд

Семеро сотрудников BioWare, которых уволили в августе вместе с десятками других работников, подали судебный иск к канадской студии.
Работников сократили без указания причина, поэтому канадский суд должен вынести решение в их пользу.
Сокращенные сотрудники, которые в среднем проработали 14 лет в BioWare, должны получить месячное выходное пособие за каждый год, проведенный в компании.
Реальные же выплаты оказались ниже, поэтому работники потребовали полную компенсацию и возместить ущерб за плохое отношение.
По их словам, перед праздниками сложно найти работу, особенно из-за NDA, которое не позволяет им показывать последние наработки для Dragon Age: Dreadwolf.
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