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    В 2024 году выйдет дуэльный набор «Берсерка» по «Русам против ящеров»

    29 ноября 2023
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    29.11.2023
    309
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    В 2024 году выйдет дуэльный набор «Берсерка» по «Русам против ящеров»

    Издательство Hobby World объявило, что в начале 2024 года в честь 20-летия «Берсерка» выйдет дуэльный набор в стиле нашумевшей Steam-игры «Русы против ящеров» от студии The Bratans.

    Игроков ждут сражения армии русов против коварных ящеров, новые мемы в стиле трэш-слешера и знакомый тактический геймплей «Берсерка».

    Иллюстрации для настолки нарисует оригинальный художник «Русов против ящеров» Алексей Попов.

    А еще в 2024 году выйдет отдельный коллекционный мини-набор «Музей Лаара», в который войдут карты с оригинальными (иногда весьма откровенными) ретро-артами 2003-2004 годов, не укладывающимися в современный ценз игры 12+.

    Кстати, уже со 2 по 3 декабря 2023-го в Москве пройдет Гран-при по «Берсерку» с призовым фондом в 1 миллион рублей.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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