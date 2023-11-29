В 2024 году выйдет дуэльный набор «Берсерка» по «Русам против ящеров»

Издательство Hobby World объявило, что в начале 2024 года в честь 20-летия «Берсерка» выйдет дуэльный набор в стиле нашумевшей Steam-игры «Русы против ящеров» от студии The Bratans.
Игроков ждут сражения армии русов против коварных ящеров, новые мемы в стиле трэш-слешера и знакомый тактический геймплей «Берсерка».
Иллюстрации для настолки нарисует оригинальный художник «Русов против ящеров» Алексей Попов.
А еще в 2024 году выйдет отдельный коллекционный мини-набор «Музей Лаара», в который войдут карты с оригинальными (иногда весьма откровенными) ретро-артами 2003-2004 годов, не укладывающимися в современный ценз игры 12+.
Кстати, уже со 2 по 3 декабря 2023-го в Москве пройдет Гран-при по «Берсерку» с призовым фондом в 1 миллион рублей.
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