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В Amazon нашли шоураннеров для сериала «Полтергейст»
Андрей Квасков
19 августа 19:39
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1 минута на чтение
Издание Variety сообщило, что в Amazon MGM Studio нашли дуэт, который займется созданием сериала «Полтергейст».

За шоу будут отвечать Калинда Васкес, которая приложила руку к «Стартреку: Дискавери» и «Побегу», и Робби Томпсон, известный по нескольким сезонам «Сверхъестественного», «Винчестерам» и комиксам Marvel. Они выступят сценаристами, исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта.

Детали сюжета «Полтергейста» держатся в секрете, но известно, что новинка будет вдохновлена культовым одноименным фильмом ужасов 1982 года.

Продюсером сериала выступает Amblin Television Стивена Спилберга, который был автором идеи оригинальной картины.

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Андрей Квасков
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