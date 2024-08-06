В Amazon нашли шоураннеров для сериала «Полтергейст»





За шоу будут отвечать Калинда Васкес, которая приложила руку к «Стартреку: Дискавери» и «Побегу», и Робби Томпсон, известный по нескольким сезонам «Сверхъестественного», «Винчестерам» и комиксам Marvel. Они выступят сценаристами, исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта.



Детали сюжета «Полтергейста» держатся в секрете, но известно, что новинка будет вдохновлена культовым одноименным фильмом ужасов 1982 года.

Продюсером сериала выступает Amblin Television Стивена Спилберга, который был автором идеи оригинальной картины.



Издание Variety сообщило, что в Amazon MGM Studio нашли дуэт, который займется созданием сериала «Полтергейст».