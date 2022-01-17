В финале «Пространства» нашли отсылки к Mass Effect, «Дюне» и «Звездным войнам»

Пользователи Reddit обратили внимание, что авторы «Пространства» (в оригинале The Expanse) оставили в финальном эпизоде жирную пасхалку для фанатов научной фантастики.

В одной из сцен «Росинанта» видит на экране список участников команд «Альфа», «Браво» и «Чарли», среди которых много знакомых героев других франшиз.

В их числе Дункан Айдахо из «Дюны», Шепард из трилогии Mass Effect, Сара Коннор из «Терминатора» и не только.

Вот полный список персонажей из других вселенных: