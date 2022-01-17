В финале «Пространства» нашли отсылки к Mass Effect, «Дюне» и «Звездным войнам»

Пользователи Reddit обратили внимание, что авторы «Пространства» (в оригинале The Expanse) оставили в финальном эпизоде жирную пасхалку для фанатов научной фантастики.
В одной из сцен «Росинанта» видит на экране список участников команд «Альфа», «Браво» и «Чарли», среди которых много знакомых героев других франшиз.
В их числе Дункан Айдахо из «Дюны», Шепард из трилогии Mass Effect, Сара Коннор из «Терминатора» и не только.
Вот полный список персонажей из других вселенных:
- Адмирал Джиал Акбар — «Звёздные войны»;
- Дункан Айдахо — «Дюна»;
- Дуглас Куэйд — «Вспомнить все»;
- Алекс Роган — «Последний звездный истребитель»;
- Дэвид Боумен — «2001: Космическая одиссея»;
- Джейсон Несмит — «В поисках Галактики»;
- Командор Шепард — трилогия Mass Effect;
- Эдвард Бак — серия Halo
- Эллен Рипли — «Чужой»;
- Джанетт Васкес — «Чужие»;
- Дуэйн Хикс — «Чужие»;
- Уильям Хадсон — «Чужие»;
- Джозеф Купер — «Интерстеллар»;
- Рик Декард — «Бегущий по лезвию»;
- Джон Эндертон — «Особое мнение»;
- Джек О’Нил — «Звездные врата»;
- Джонни Рико — «Звездный десант»;
- Лакки Старр — серия романов «Лакки Старр» Айзека Азимова;
- Кара Трейс — «Звездный крейсер «Галактика»»;
- Луиза Бэнкс — «Прибытие»;
- Сара Коннор — «Терминатор»;
- Кевин Флинн — «Трон»;
- Райан Стоун — «Гравитация»;
- Рой Нири — «Близкие контакты третьей степени»;
- Уильям Райкер — «Звездный путь: Следующее поколение».
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Редактор
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