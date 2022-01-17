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    Новости

    В финале «Пространства» нашли отсылки к Mass Effect, «Дюне» и «Звездным войнам»

    17 января 2022
    17.01.2022
    1829
    0 минут на чтение
    В финале «Пространства» нашли отсылки к Mass Effect, «Дюне» и «Звездным войнам

    Пользователи Reddit обратили внимание, что авторы «Пространства» (в оригинале The Expanse) оставили в финальном эпизоде жирную пасхалку для фанатов научной фантастики.

    В одной из сцен «Росинанта» видит на экране список участников команд «Альфа», «Браво» и «Чарли», среди которых много знакомых героев других франшиз.

    В их числе Дункан Айдахо из «Дюны», Шепард из трилогии Mass Effect, Сара Коннор из «Терминатора» и не только.

    Вот полный список персонажей из других вселенных:

    • Адмирал Джиал Акбар — «Звёздные войны»;
    • Дункан Айдахо — «Дюна»;
    • Дуглас Куэйд — «Вспомнить все»;
    • Алекс Роган — «Последний звездный истребитель»;
    • Дэвид Боумен — «2001: Космическая одиссея»;
    • Джейсон Несмит — «В поисках Галактики»;
    • Командор Шепард — трилогия Mass Effect;
    • Эдвард Бак — серия Halo
    • Эллен Рипли — «Чужой»;
    • Джанетт Васкес — «Чужие»;
    • Дуэйн Хикс — «Чужие»;
    • Уильям Хадсон — «Чужие»;
    • Джозеф Купер — «Интерстеллар»;
    • Рик Декард — «Бегущий по лезвию»;
    • Джон Эндертон — «Особое мнение»;
    • Джек О’Нил — «Звездные врата»;
    • Джонни Рико — «Звездный десант»;
    • Лакки Старр — серия романов «Лакки Старр» Айзека Азимова;
    • Кара Трейс — «Звездный крейсер «Галактика»»;
    • Луиза Бэнкс — «Прибытие»;
    • Сара Коннор — «Терминатор»;
    • Кевин Флинн — «Трон»;
    • Райан Стоун — «Гравитация»;
    • Рой Нири — «Близкие контакты третьей степени»;
    • Уильям Райкер — «Звездный путь: Следующее поколение».
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    Редактор
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