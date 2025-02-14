В Helldivers 2 галактический траур. Планету Angel's Venture разорвало на части

13 февраля игроки Helldivers 2 проиграли битву за планету Angel's Venture, в результате чего черная дыра Меридии разорвала ее на части.
Президент Супер-Земли объявил 24-часовй галактический траур.
МОЛНИЯ: Angel's Venture была разорвана на части Меридианной сингулярностью. Наконец-то Иллюминаты, скрывающиеся за маской интеллекта и утонченности, показали, чего они на самом деле хотят: кровавой бойни.
Сингулярность продолжает неумолимо двигаться в сторону Супер-Земли, и на пути у нее еще несколько планет. Поэтому хелдайверов ждет еще много работы.
По мотивам этого события некоторые игроки уже начали публиковать свои арты.
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