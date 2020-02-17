На выходных пользователь твиттера Эндрю Борман обратил внимание, что в интернете стали появляться скриншоты из отмененного шутера по вселенной StarCraft, носившего некогда подзаголовок Ghost.

Вскоре после этого на YouTube обнаружили парочку роликов с геймплеем тайтла в хорошем качестве. Как оказалось, их записали геймеры, получившие доступ к рабочему билду игры 2003 года. Однако, судя по всему, он распространяется пока исключительно среди участников закрытых Xbox-сообществ.

В свою очередь журналисты Kotaku сообщили, что игру нашли на неком девките классической Xbox. Также известно, что первые две миссии этого билда по каким-то причинам работают некорректно.

Пользователь, который изначально выложил 13 минут геймплея, почему-то его удалил. Тем не менее его уже перезалили. Ничего из ряда вон выходящего там нет — игра выглядит как средненький шутер начала 2000-х.

А вот еще 7 минут игрового процесса.

Blizzard анонсировала StarCraft: Ghost в 2002 году. Изначально шутер должен был выйти на Xbox, PlayStation 2 и GameCube. Однако в 2006-м компания объявила, что проект заморожен. А в 2014 году разработку окончательно отменили.