    3
    Новости

    В кинотеатрах показывают разные версии «Человека-паука: Паутина вселенных»

    23 июня 2023
    Фото аватара
    23.06.2023
    3
    0 минут на чтение
    В кинотеатрах показывают разные версии «Человека-паука: Паутина вселенных»

    Зрители «Человека-паука: Паутина вселенных» обратили внимание, что в кинотеатрах показывают немного разные версии анимационного фильма.

    Например, в одной версии сцены, где Мигель просит Лайлу вызвать подмогу, та вытягивает руку в сторону Мигеля, а в другой — делает селфи.

    Еще один пример: в одной версии фильма есть сцена, в которой Мигель пытается укусить Стервятника, а в другой — нет.

    Также незначительные для сюжета отличия можно заметить в диалогах. Например, Бен Райли по-разному описывает свой железный захват.

    Один из монтажеров Энди Левитон подтвердил, что это не ошибка. По его словам, он гадал, когда зрители заметят это.

    Читайте также

    «Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?

    «Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?

     Инар Искендирова |  07.06.2023 |  8248

    Чем может очаровать, а чем разочаровать новинка.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    9488
    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Новый выпуск «Фантастического подкаста».

    Александр Казанцев: Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    6144
    Александр Казанцев: путь советского фантаста

    Как писатель, боровшийся за научность, превратился во врага собственных коллег.

    «Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel
    0
    47538
    «Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel

    Со спойлерами рассказываем, какой показали Москву и кого убили из главных героев.

    «Флэш». Киновселенная DC обречена! Наш обзор 9
    0
    55915
    «Флэш». Киновселенная DC обречена! Наш обзор

    Даже хорошему фильму не спасти франшизу, обречённую на гибель.

    Фэнтези-книги с летним настроением/ Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    105316
    Фэнтези-книги с летним настроением

    Для тех, у кого в организме дефицит солнца и позитива.

    «Чёрное зеркало», 6 сезон: мультивселенная Чарли Брукера и «Красное зеркало»
    0
    154384
    «Чёрное зеркало», 6 сезон: мультивселенная Чарли Брукера и «Красное зеркало»

    Сериал отходит от темы технологий в сторону хоррора.

    «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона
    0
    214137
    Сериал «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона

    Сериал отошёл от первоисточника, поэтому было бы неплохо вспомнить, что там происходит.

    «Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия 4
    0
    253477
    «Секретное вторжение»: комикс и сериал. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия

    Какие события происходили в одноимённом комиксе, чего ждать от сериала и чем будут отличаться шоу и первоисточник.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить