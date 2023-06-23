В кинотеатрах показывают разные версии «Человека-паука: Паутина вселенных»

Зрители «Человека-паука: Паутина вселенных» обратили внимание, что в кинотеатрах показывают немного разные версии анимационного фильма.
Например, в одной версии сцены, где Мигель просит Лайлу вызвать подмогу, та вытягивает руку в сторону Мигеля, а в другой — делает селфи.
Еще один пример: в одной версии фильма есть сцена, в которой Мигель пытается укусить Стервятника, а в другой — нет.
Также незначительные для сюжета отличия можно заметить в диалогах. Например, Бен Райли по-разному описывает свой железный захват.
Один из монтажеров Энди Левитон подтвердил, что это не ошибка. По его словам, он гадал, когда зрители заметят это.
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Инар Искендирова | 07.06.2023 | 8248
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