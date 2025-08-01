В Китае робот-гуманоид поступил в аспирантуру

уманоидный робот Xueba 01 поступил в аспирантуру Шанхайского театрального института в Китае.





Рост андроида составляет 1,75 м, а вес — 30 кг. Он может общаться на мандаринском диалекте китайского языка, а его лицо способно детально воспроизводить эмоции с помощью мимики.





Xueba 01 будет учиться по четырехлетней докторской программе по драматургии и кино, специализируясь на традиционной китайской опере. Наставником робота станет художница Ян Цинцин.











Андроид получит собственный студенческий билет. Сам Xueba 01 заявил, что в случае неудачи в учёбе его «пожертвуют» музею: