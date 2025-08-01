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В Китае робот-гуманоид поступил в аспирантуру

Андрей Квасков
1 августа 16:48
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Газета South China Morning Post сообщила, что гуманоидный робот Xueba 01 поступил в аспирантуру Шанхайского театрального института в Китае.

Рост андроида составляет 1,75 м, а вес — 30 кг. Он может общаться на мандаринском диалекте китайского языка, а его лицо способно детально воспроизводить эмоции с помощью мимики.

Xueba 01 будет учиться по четырехлетней докторской программе по драматургии и кино, специализируясь на традиционной китайской опере. Наставником робота станет художница Ян Цинцин.

По словам журналистов, бот планирует подружиться с учениками, обсуждать сценарии, оттачивать танцевальные движения и даже включать успокаивающий белый шум для однокурсников.

Андроид получит собственный студенческий билет. Сам Xueba 01 заявил, что в случае неудачи в учёбе его «пожертвуют» музею:
Xueba 01
Это тоже звучит неплохо. По крайней мере, я стану частью истории искусства!

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Андрей Квасков
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