В Китае запретили освещать турнир по игре го между человеком и программой

В Китае запретили освещать турнир по игре го между человеком и программой

Китайские власти запретили журналистам освещать турнир по игре в го между человеком и программой AlphaGo от Google. Об этом сообщает издание The Guardian.

В Китае начался турнир по игре в го, в которой участвует сильнейший в мире игрок Кэ Цзе и алгоритм от Google AlphaGo. 23 мая состоялся первый из трёх запланированных матчей, в котором человек проиграл машине. Но подавляющее большинство жителей Китая об этом так и не узнало, потому что власти запретили СМИ транслировать турнир и оглашать его результаты. Поклонники го были возмущены, поскольку не могли посмотреть турнир в родной стране.

После первой игры Кэ Цзе признался, что AlphaGo стал сильнее человека.

Мне кажется, игра становится всё ближе к тому, чтобы называться «богом го». Это невероятно. Кэ Цзе, сильнейший игрок в го

По словам издания, власти Китая не хотели, чтобы «пострадала национальная гордость». Го считается достоянием страны; в Древнем Китае эта игра была одним из четырёх искусств, которыми должен был владеть каждый благородный муж. Помимо го, в их число входили игра на музыкальном инструменте гуцине, каллиграфия и рисование.