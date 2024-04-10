В конце «Паразита: Серый» есть намек на второй сезон — с главным героем манги

В финальной сцене шестого эпизода дорамы «Паразит: Серый» появляется знакомый фанатам оригинальной манги и аниме персонаж.

Это главный герой первоисточника — Синъити Идзуми, которого сыграл японский актер Масаки Суда («Сотня цветов» и «Тетрадь смерти»).

Создатель сериала Ён Сан-хо уточнил, что действие этой сцены разворачивается спустя 8 лет после основного сюжета, когда Синъити около 20 лет.

«Паразита: Серый» пока официально не продлили на второй сезон. Но если это произойдет, то в продолжении Идзуми наверняка сыграет важную роль.