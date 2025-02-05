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В «Крике 7» будет самый жестокий злодей во франшизе

Дмитрий Кинский
5 февраля 16:34
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Мэйсон Гудинг рассказал, что в седьмой части «Крика» будет самый жестокий злодей во франшизе.
Мэйсон Гудинг
Не хочу спойлерить, но есть вещи, которые в фильме делают с человеческим телом. И мне кажется, что Кевин Уильямсон в этом плане открывает новые горизонты.
По словам Гудинга, фильм будет отвратительным — в наилучшем смысле этого слова.
В трейлере для грима был протез, при виде которого мне стало дурно. Вы поймете, о чем я говорю, когда сами его увидите. Но это невероятно.
Хоррор выйдет 27 февраля 2026 года.

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Фильм выйдет в феврале 2026-го.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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