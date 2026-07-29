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В Lineage 2 Essence бафнули много классов и добавили два данжа

Дмитрий Кинский
29 июля 17:02
80
1 минута на чтение
На платформе «Фогейм» вышло масштабное обновление Celestial Destiny для Lineage 2 Essence.
Разработчики усилили множество классов: Кардинала, Жреца Евы, Жреца Шилен, Карателя, Инквизитора, Деспота, Гласа Судьбы, Рыцаря смерти, Лучника и Диверсанта.
Также добавили подземелья: «Битва с Кайном» (для персонаже 85 уровня) и «Языческий Храм» (для 90 уровня).
А еще стартовала межсерверная война, в рамках которой игроки могут побороться за первенство в «Темной Твердыне», сражаясь с монстрами и зарабатывая очки.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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