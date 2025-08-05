В «Моане» пытались использовать ИИ-дипфейк Скалы Джонсона

У Джонсона есть двоюродный брат Таноаи Рид , тоже культурист большого роста, который уже не раз работал дублёром Скалы. Disney заказали компании Metaphysic систему дипфейка , которая бы заменяла лицо Рида на лицо его кузена. На съёмках сцен, где Мауи просто присутствует, а не играет важную роль, Рид мог бы служить его телом, а Скала — заниматься своими делами в другом месте. Джонсон, если верить WSJ, дал разрешение на такую рокировку.

У Джонсона есть двоюродный брат Таноаи Рид , тоже культурист большого роста, который уже не раз работал дублёром Скалы. Disney заказали компании Metaphysic систему дипфейка , которая бы заменяла лицо Рида на лицо его кузена. На съёмках сцен, где Мауи просто присутствует, а не играет важную роль, Рид мог бы служить его телом, а Скала — заниматься своими делами в другом месте. Джонсон, если верить WSJ, дал разрешение на такую рокировку.