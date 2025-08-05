В «Моане» пытались использовать ИИ-дипфейк Скалы Джонсона

Дуэйн «Скала» Джонсон — очень занятой актёр. И хотя в ремейке диснеевской сказки «Моана» он играет одну из главных ролей — богатыря Мауи, ему трудно постоянно присутствовать на съёмочной площадке. А для студии каждый его съёмочный день обходится очень дорого. Поэтому, как выяснили в Wall Street Journal, в Disney Джонсону предложили неожиданный выход: создать дипфейк с помощью искусственного интеллекта.
У Джонсона есть двоюродный брат Таноаи Рид, тоже культурист большого роста, который уже не раз работал дублёром Скалы. Disney заказали компании Metaphysic систему дипфейка, которая бы заменяла лицо Рида на лицо его кузена. На съёмках сцен, где Мауи просто присутствует, а не играет важную роль, Рид мог бы служить его телом, а Скала — заниматься своими делами в другом месте. Джонсон, если верить WSJ, дал разрешение на такую рокировку.
Дуэйн Джонсон и Таноаи Рид
фото: Tanoai Reed
Но все эти планы пришлось отменить после консультации с юристами. ИИ — «серая зона» в авторском праве, и может возникнуть спор, принадлежат ли «Диснею» кадры с дипфейком или находятся в общественном достоянии как творчество нейросетей. Юридической основы у таких вопросов пока нет. Кроме того, непонятно, что делать с дипфейком по окончании съёмок: кому он будет принадлежать и как защитить его от злоумышленников, которые захотят взять кредит на имя Дуэйна.
Так что, когда «живой» ремейк «Моаны» выйдет в кинотеатрах (обещают 10 июля 2026 года), в нём можно быть уверенным, что в каждом кадре — настоящий Скала Джонсон. Конечно, кроме тех, где он стоит спиной к камере.