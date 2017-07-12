В ночь с 17 на 18 июля на одной из станции московского метро пройдёт премьерный показ первой серии «Игры престолов», сообщают РИА Новости.

Показ пройдёт в рамках серии культурных мероприятий «Ночь в метро». Организаторы позовут косплееров в костюмах Белых ходоков, которые будут встречать гостей в вестибюле. А на платформе установят копию Железного трона, где смогут сфотографироваться все желающие. Вот как прокомментировал мероприятие Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена:

Мы думаем, что показ фильма в такой обстановке сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране.

По словам издания, билеты на мероприятие разыграют в социальных сетях метрополитена. Следите за информацией Вконтакте, Facebook и Instagram.

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