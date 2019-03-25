20 апреля в Москве откроется музей толкинистики. Он будет располагаться в районной библиотеке № 154 в Царицыно. Организаторы проекта Эмма Михейкина и Ольга Рудская сейчас занимаются подготовкой экспозиции.
Как рассказала Михейкина ИА REGNUM, идея открыть музей как базу для встречи поклонников Толкина родилась отчасти из обсуждений, куда перенести ежемесячный фестиваль «Толкиновские Четверги». Раньше фестиваль проводился в клубе «Гарцующий Дредноут», который закрывается 31 марта.
Важно понимать, что, хотя мы будем стремиться сделать экспозицию интересной и понятной для внешнего зрителя, музей создан в первую очередь для толкинистов. Эмма Михейкина
Организаторы считают, что музей, помимо своей основной цели, должен также стать «клубом, концертной площадкой и просто местом встреч всех тех, кому близка эта тема».
У проекта есть официальный инстаграм и сообщество в «ВКонтакте». Любой желающий может помочь организаторам с экспозицией.
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