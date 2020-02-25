Netflix добавил в свой онлайн-кинотеатр новую функцию — списки из 10 самых популярных фильмов или сериалов, которые будут обновляться каждый день и составляться в зависимости от страны, где проживают пользователи сервиса.
Когда вы смотрите хороший фильм или сериал, вы делитесь ими с семьей, друзьями или рассказываете о них на работе, чтобы другие тоже могли получить удовольствие. И мы надеемся, что такие списки помогут вам создавать больше таких общих моментов и быстрее искать что-то интересное.
Списки можно найти во вкладках TV Shows и Movies. Кроме того, если какой-либо сериал или фильм находится в топе, то у него появится соответствующая метка.
Топ-10 сериалов в России сегодня:
- «Ключи Локков»;
- «Половое воспитание»;
- «Ведьмак»;
- «Лучше звоните Солу»;
- «Нарко: Мексика»;
- «Ты»;
- «Очень странные дела»;
- «Друзья»;
- «Любовь, смерть и роботы»;
- «Леденящие душу приключения Сабрины».
Топ-10 фильмов в России сегодня:
- «Последнее, чего он хотел»;
- «Ирландец»;
- «Неограненные драгоценности»;
- «Шестеро вне закона»;
- «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»;
- «Как украсть небоскреб»;
- «Загадочное убийство»;
- «Черное зеркало: Брандашмыг»;
- «Два Папы»;
- «Морпехи».
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