Netflix добавил в свой онлайн-кинотеатр новую функцию — списки из 10 самых популярных фильмов или сериалов, которые будут обновляться каждый день и составляться в зависимости от страны, где проживают пользователи сервиса.

Когда вы смотрите хороший фильм или сериал, вы делитесь ими с семьей, друзьями или рассказываете о них на работе, чтобы другие тоже могли получить удовольствие. И мы надеемся, что такие списки помогут вам создавать больше таких общих моментов и быстрее искать что-то интересное.

Списки можно найти во вкладках TV Shows и Movies. Кроме того, если какой-либо сериал или фильм находится в топе, то у него появится соответствующая метка.

В Netflix появились списки самых популярных сериалов и фильмов за день 1

Топ-10 сериалов в России сегодня:

  1. «Ключи Локков»;
  2. «Половое воспитание»;
  3. «Ведьмак»;
  4. «Лучше звоните Солу»;
  5. «Нарко: Мексика»;
  6. «Ты»;
  7. «Очень странные дела»;
  8. «Друзья»;
  9. «Любовь, смерть и роботы»;
  10. «Леденящие душу приключения Сабрины».

Топ-10 фильмов в России сегодня:

  1. «Последнее, чего он хотел»;
  2. «Ирландец»;
  3. «Неограненные  драгоценности»;
  4. «Шестеро вне закона»;
  5. «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»;
  6. «Как украсть небоскреб»;
  7. «Загадочное убийство»;
  8. «Черное зеркало: Брандашмыг»;
  9. «Два Папы»;
  10. «Морпехи».

 

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