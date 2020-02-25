Netflix добавил в свой онлайн-кинотеатр новую функцию — списки из 10 самых популярных фильмов или сериалов, которые будут обновляться каждый день и составляться в зависимости от страны, где проживают пользователи сервиса.

Когда вы смотрите хороший фильм или сериал, вы делитесь ими с семьей, друзьями или рассказываете о них на работе, чтобы другие тоже могли получить удовольствие. И мы надеемся, что такие списки помогут вам создавать больше таких общих моментов и быстрее искать что-то интересное.

Списки можно найти во вкладках TV Shows и Movies. Кроме того, если какой-либо сериал или фильм находится в топе, то у него появится соответствующая метка.

Топ-10 сериалов в России сегодня:

«Ключи Локков»; «Половое воспитание»; «Ведьмак»; «Лучше звоните Солу»; «Нарко: Мексика»; «Ты»; «Очень странные дела»; «Друзья»; «Любовь, смерть и роботы»; «Леденящие душу приключения Сабрины».

Топ-10 фильмов в России сегодня: