В Китае открылось больше 500 кинотеатров (около 5% от общего количества), поскольку ситуация с коронавирусом постепенно стала налаживаться. Тем не менее местные жители не торопятся выходить из дома ради фильмов.
По данным Variety, в среднем на сеанс приходится меньше одного человека. А в общей сложности за прошедшие выходные кинотеатры заработали всего 10 тысяч долларов, что даже меньше прибыли одного кинотеатра в нормальных условиях.
Крупнейший китайский дистрибьютор China Film Corp. предоставил кинотеатрам несколько фильмов, которые они могут показывать, сохраняя 100% дохода. Но сейчас даже такая благотворительность не спасает.
А один из кинотеатров решил сократить расписание из-за того, что его посещают не больше 100 человек в день. Поэтому фильмы показывают в нем всего полдня: с двух до семи часов вечера.
Вместе с этим некоторые жители Китае раскритиковали кинотеатры за то, что они так рано возобновили работу. По их мнению, это может негативно отразиться на положении в стране на фоне пандемии.
Аналитик Ши Йонгдонг подчеркнул, что даже если деятельность кинотеатров вернется в норму, в этом году они понесут убытки в размере 2,1 миллиарда долларов или больше.
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