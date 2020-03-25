Ситуация с коронавирусом в Китае постепенно приходит в норму, за последнюю неделю в стране было открыто около 600-700 кинотеатров, в которых крутят по большей части локальные картины.

Однако чтобы привлечь внимание зрителей, местные кинопрокатчики решили выпустить в ближайшее время некоторые блокбастеры: все четыре части «Мстителей», «Аватара», а также «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана.

Пока неизвестно, когда фильмы попадут в прокат. Но источники The Hollywood Reporter сообщают, что они выйдут сразу после того, как прокатчики получат копии.

Все эти голливудские картины были очень успешными в китайском прокате. Так, «Аватар» заработал там 202 миллиона долларов в 2009 году, а все «Мстители» — 1,3 миллиарда.

Но что еще более важно, у «Аватара» будет шанс обогнать «Мстителей: Финал», которые стали самым кассовым фильмом в истории. Напомним, кинокомикс принес авторам 2,798 миллиарда долларов, а лента Джеймса Кэмерона — 2,744 миллиарда.

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Согласно данным инсайдеров, правообладатели фильмов из США получат свою обычную долю в 25% от кассовых сборов. При этом их доля от проката на остальных рынках составляет 40-50%. Однако вряд ли они откажутся от выпуска картин в стране, где бизнес начинает восстанавливаться.

Владельцы китайских кинотеатров после карантина столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, трудно убедить людей пойти в кино на фоне пандемии. Во-вторых, дистрибьюторы не уверены, что сейчас достаточно потенциальных клиентов, чтобы возобновить маркетинг и выпустить крупные фильмы. А без последнего невозможно достичь первого.

Впрочем, крупные киносети до сих не открыли свои двери.