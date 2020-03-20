Китай постепенно восстанавливается от пандемии коронавируса — например, кинотеатры снова начинают открывать. На фоне хороших новостей киностудия Warner Bros. объявила, что выпустит 4K-переиздание первой части «Гарри Поттера» в 3D, для которой даже подготовила постер.

Ранее Deadline писал, кто к голливудским студия обращаются с просьбой вновь предоставить каталог фильмов, чтобы кинотеатры вновь начали показ фильмов после карантина, введённого на Лунный Новый год.

WB выбрала первую часть «Гарри Поттера», поскольку фильмы про юного волшебника пользуются большой популярностью в Китае и собирают кассу. Пока неизвестно, выпустят ли обновлённую версию картины в других странах.

В числе фильмов, которые возвращаются в прокат — местные хиты вроде «Война волков 2» и «Блуждающая Земля». Ранее Пекин разработал правила безопасности для кинотеатров. Во вторую волну китайского кинопроката пойдут фильмы, которые должны были стартовать во время карантина: «1917», «Кролик Джоджо», «Форд против Феррари» и «Соник в кино». По данным источников Deadline, в эту волну также попадут «Мстители», «Интерстеллар», «Начало» и прочие старые фильмы.