«Соник в кино»: ёжик, который не смог

Синий ёжик Соник наделён необычным даром — бегать со сверхзвуковой скоростью. Из-за злодеев, желающих воспользоваться его умением, Сонику пришлось покинуть родную планету через волшебный портал и поселиться в лесу возле захолустного американского городка. Однажды герой неосторожно проявил свои способности, и правительство послало эксцентричного доктора Роботника расследовать аномалию. Гений быстро оценил потенциал Соника и решил заполучить его силу, чтобы стать всемогущим. Самому быстрому ёжику и его невольному новому другу, полицейскому Тому Ваковски, пришлось удариться в бега…

Жанр: фантастическая комедия

Режиссёр: Джефф Фаулер

В ролях: Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц, Тика Самптер

Премьера в России: 20 февраля 2019

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Короткое замыкание» • «Бамблби» • «Приключения Рокки и Буллвинкля»

Фильм по мотивам классической серии игр SEGA про ежа Соника привлёк к себе повышенное внимание ещё на этапе съёмок. Дизайн главного героя в первом трейлере вызывал ужас. Зубастое антропоморфное чудовище не пришлось по вкусу даже иронично настроенным зрителям. Создатели в авральном режиме перерисовывали ежа, чтобы приблизить его к знакомому мультяшному образу.

Нового Соника и обновлённый трейлер приняли на ура, фанаты в интернете праздновали победу. Спасло ли это фильм? Увы, нет.

От скуки не убежишь

Режиссёр и сценарист Джефф Фаулер не стал грузить потенциальных зрителей сюжетными хитросплетениями и персонажами, которыми обросла серия игр. Он оставил, по сути, центральный конфликт ключевых героев — Соника и Роботника. Ёжик стал инопланетянином, а знаменитые колечки превратились в порталы. Изредка герой произносит фирменные фразы вроде «Gotta go fast», а в первые секунды нам показывают локацию, похожую на уровень игры. На этом связь «Соника в кино» с играми про Соника заканчивается.

«Соник» не самый плохой фильм «по мотивам» — он просто никакой. Перед нами набившее оскомину роад-муви. Фильм придерживается старой формулы: одинокий герой находит друзей, они бегут из точки А в точку Б, происходит финальная битва со злодеем, все обнимаются, конец. Причём личность и история Соника никак не влияют на сюжет. Если ежа заменить на розового бурундука, а колечки-порталы на волшебные двери, ничего не изменится. Смотреть это попросту скучно.

Фильм напичкан и другими шаблонными приёмами. Вот экспозиция в стиле «герой вспоминает, как оказался в такой передряге», а вот эпизод в баре с замедлением времени, очень похожий на сцену с Ртутью из «Дней минувшего будущего». Причём непонятно, оммаж это, пародия или оригинальнее ничего не придумали.

Глупо, конечно, требовать от фильма с рейтингом «6+» больших откровений. Но проблема в том, что интересно и весело смотреть «Соника в кино» будет только младшим школьникам, да и те забудут его, выйдя из кинотеатра. Яркая картинка, громкий дурачащийся персонаж, отсылка к игре Fortnite, «картонные» взрослые герои — как ни крути, из такого набора не получится детский фильм, который останется в истории. Все шутки в фильме абсолютно безопасны, взвешены, обезжирены и наверняка проверены на пристойность на чьей-нибудь старенькой бабушке. Конфликты, кроме очевидного противостояния Соника и Роботника, тоже весьма натянутые. Фильм зачем-то пытается давить на идею «где родился, там и пригодился» и делать трагедию из переезда взрослого человека в другой город.

Герои, которых не запомнят

Возможно, не измени создатели дизайн Соника, его можно было запомнить хотя бы за уродливую внешность. А так перед нами в меру милый герой, который ведёт себя примерно как ребёнок-актёр с заурядными талантами: он гиперактивный, любопытный, и, по крайней мере в русском дубляже, местами переигрывающий. Между ним и Джеймсом Марсденом, который изображает простого добряка-копа, не ощущается ни зарождающейся дружбы, ни особой трогательной привязанности. Кажется, Марсден не может забыть, что играет с зелёным экраном.

Хотелось бы сказать, что фильм спасает легендарный Джим Керри, но и ему это не удалось. Роботник действительно харизматичный персонаж — гениальный нарцисс-социопат. Но, как только Керри начинает свои фирменные ужимки и пляски, магия рушится: видишь постаревшего и уставшего Эйса Вентуру, и становится как-то неловко.

Фильмы по мотивам компьютерных игр — настоящая русская рулетка, в которой пуля — это удачное кино. К сожалению, «Соник» не выстрелил. Это семейное развлечение на один раз. Финал явно намекает на возможное продолжение, но вряд ли мы в ближайшее время снова увидим сверхбыстрого ежа и доктора Роботника на больших экранах.