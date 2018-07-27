На прошлой неделе стало известно, что компания 20th Century Fox Television начала работу над перезапуском сериала «Баффи — истребительница вампиров». Исполнительным продюсером выступает автор оригинального проекта Джосс Уидон, а шоураннером — Моника Брин, которая работала с Уидоном над «Агентами «Щ.И.Т.» для телеканала ABC. И хотя многие фанаты восприняли эту новость с радостью, некоторых удивило, к примеру, желание сделать главной героиней чернокожую девушку.

Так что Моника Брин решила высказаться по поводу перезапуска и написала вот такой прочувствованный пост.

«Баффи — истребительница вампиров» — это мои «Звёздные войны».

Прежде чем я стала сценаристкой, я была фанаткой. В течение семи сезонов я наблюдала, как Баффи взрослеет, находит любовь, убивает любовь. Я смотрела, как она борется, как расправляется с врагами.

Есть только одна Баффи. Один Ксандер, одна Уиллоу, Джайлз, Корделия, Оз, Тара, Кендра, Фэйт, Спайк, Ангел… Их нельзя никем заменить. Великолепный сериал Джосса Уидона невозможно скопировать. И я даже не буду пытаться.

Но прошло двадцать лет.

И мир теперь кажется более страшным местом.

И, возможно, пришло время для новой Истребительницы…

Вот и все, что я могу сказать.

Моника Брин

Исполнительными продюсерами сериала-перезапуска также выступят Гейл Берман, Фрэн и Каз Кузуи, которые работали над оригинальным проектом Джосса Уидона с участием Сары Мишель Геллар. Первый эпизод «Баффи», напомним, вышел более 20 лет назад — в 1997 году.

В настоящее время Джосс Уидон также занимается созданием научно-фантастического сериала для HBO под названием The Nevers, посвящённого женщинам викторианской эпохи с необычными способностями.

Смотрите также Лучшие сериалы про ужасы, вампиров и зомби Хоррор, готика и городское фэнтези о проклятиях, живых мертвецах и охотниках на нечисть.