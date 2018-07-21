Как сообщает The Hollywood Reporter, мы увидим обновлённую версию знаменитого сериала Джосса Уидона. Для создания перезапуска компания 20th Century Fox Television привлекла Монику Брин, которая работала с Уидоном над «Агентами «Щ.И.Т.»» для телеканала ABC. Брин выступит шоураннером перезапуска, а Уидон станет исполнительным продюсером. Вместе они поработают над сценарием, согласно которому главной героиней Баффи может стать чернокожая девушка.

Исполнительными продюсерами возможного сериала (который сначала должны одобрить) выступят также Гейл Берман, Фрэн и Каз Кузуи, которые работали над оригинальным проектом Джосса Уидона с участием Сары Мишель Геллар. Первый эпизод «Баффи», напомним, вышел более 20 лет назад — в 1997 году.

В настоящее время Джосс Уидон также занимается созданием научно-фантастического сериала для HBO под названием The Nevers, посвящённого женщинам викторианской эпохи с необычными способностями. Им предстоит столкнуться с безжалостными противниками и, возможно, изменить мир.

«Баффи» вошла в наш топ лучших сериалов Лучшие сериалы про ужасы, вампиров и зомби Хоррор, готика и городское фэнтези о проклятиях, живых мертвецах и охотниках на нечисть.