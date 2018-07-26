Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения-2» — сиквела успешной отечественной фантастической драмы, премьера которой состоялась в начале 2017 года.

Картина нарисована, раскадрована, сделаны аниматики, превизы, выбрана натура. Потом отказались от одной части, пришли к другой, от одного способа съёмок к другому. Она сложнее, в ней больше визуальных эффектов, гораздо больше сложно-постановочных сцен.

Фёдор Бондарчук

Съёмки картины проходят в обстановке полной секретности: например, телефоны членов съёмочной группы заклеивают непрозрачным скотчем. Кроме того, сотрудникам запрещают разглашать место съёмок, известно лишь, что они проходит где-то в Подмосковье. Не сообщается и бюджет фильма, но ранее Фёдор Бондарчук говорил, что расходы на производство «Притяжения-2» составят порядка 800 миллионов рублей, из которых на съёмки уйдёт 650 миллионов, а на маркетинг — 150 миллионов рублей. Бюджет первой части, напомним, составлял лишь 380 миллионов рублей. Действие «Притяжения-2» развернётся через три года после событий первой части.

Премьера «Притяжения-2» должна состояться в конце 2019 года.

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