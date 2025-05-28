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В России издадут книгу об истории Dragon Age и BioWare

Андрей Квасков
28 мая 19:26
206
1 минута на чтение
Компания «Бомбора» объявила о покупке прав на издание книги La Saga Dragon Age: Le diamant brut de BioWare Джонатана Петито в России.
«Бомбора»
Первая часть книги знакомит читателя с миром Тедаса, историями эльфов, гномов и людей, а также с уникальной культурой кунари. Вторая часть посвящена истории BioWare и разработке игр серии Dragon Age, включая технические и художественные аспекты. Третья часть анализирует, как Dragon Age отражает реальность, исследуя моральные и культурные аспекты, а также уникальную магическую систему. Автор подчеркивает значимость серии для игровой индустрии и ее влияние на жанр RPG.
Книгу уже начали переводить на русский язык, но пока никаких сроков выхода нет.

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Андрей Квасков
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