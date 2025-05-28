В России издадут книгу об истории Dragon Age и BioWare

Первая часть книги знакомит читателя с миром Тедаса, историями эльфов, гномов и людей, а также с уникальной культурой кунари. Вторая часть посвящена истории BioWare и разработке игр серии Dragon Age, включая технические и художественные аспекты. Третья часть анализирует, как Dragon Age отражает реальность, исследуя моральные и культурные аспекты, а также уникальную магическую систему. Автор подчеркивает значимость серии для игровой индустрии и ее влияние на жанр RPG.