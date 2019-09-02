В России пройдёт международный фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi

В рамках международного фестиваля фантастического кино Best Sci-Fi в России пройдут показы сборника короткометражек из разных стран. Посмотреть их в кинотеатрах по всей стране можно будет с 12 сентября. Организаторы описывают тему как технологии ближайшего будущего — в духе «Чёрного зеркала».

Вы думаете, что до сих пор контролируете свою жизнь и самостоятельно принимаете решения? Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мир меняется каждый день и удивляет нас каждую минуту. Давайте попробуем заглянуть в непредсказуемое будущее? В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы.

Всего в рамках фестиваля покажут восемь роликов, они сняты на французском, итальянском и английском языках. Будут русские субтитры.

Свидание в 2025 (США, 2017, 14 минут)

2025 год. Будущее, а проблемы – все те же. Одиночество, и как итог, – суицид. Когда показатель склонности к самоубийству достигает критической отметки, система искусственного интеллекта предлагает своему хозяину единственное правильное решение… Сопротивление бесполезно.

Бесконечный (Франция, 2017, 3:45 минут)

Двое коллег выполняют свою обычную работу. Да, только «офис» на башне, что выше облаков, и вокруг бушует шторм. И вдруг… картину привычных рабочих будней нарушают какие-то странные явления в небе.

Стратегия отступления (США, 2017, 15 минут)

Временная петля. И рядом – родной человек. Есть всего только миг, чтобы пройти через лабиринт событий, предотвратить страшную катастрофу и не потерять брата. Пожар может уничтожить будущее, но только, если не два брата плечом к плечу…

Прохождение (Индия, 2017, 10 минут)

Документальный фильм… из будущего. Люди захвачены искусственным интеллектом. Царит гармония разума и красоты. Но что за порогом 25-летия? У райской утопии есть обратная сторона.

Запрещённый человек (Италия, 2018, 19 минут)

Вчера — бескрайний космос. Сегодня — полная изоляция из-за вируса, которым астронавт Андре заразился в путешествии к звездам. Он, его жена Агата и дочка Мия должны приспосабливаться к реалиям новой жизни.

Аноним без проблем (Великобритания, 2017, 13:45 минут)

Что может пойти не так в мире, где совершенство незаконно? Иван, пройдя тест, оказался совершенным. Его ждет Клиника Несовершенства для решения этой проблемы.

Капли Луны (Израиль, Сербия, 2018, 16 минут)

Лунное сияние! Сколько возвышенных творений искусства родилось благодаря ему. А, если подойти к явлению утилитарно и превратить свет луны во что-то материальное? Работник завода изобретает невероятную машину, которая преобразует лунное сияние в эликсир. Хотите волшебные капли Луны?

Товарные войны (США, 2018, 9 минут)

Ты сейчас ешь гамбургер? А в будущем он может съесть тебя! Генетически модифицированные продукты захватывают мир и правят в нем. В этом невероятном и непредсказуемом будущем.

Полную программу можно прочесть в группе фестиваля.

После показа у каждого зрителя будет возможность проголосовать за понравившийся фильм. Автор лучшей (по мнению зрителей) короткометражки получит приз в размере тысячи долларов.

Список городов и кинотеатров также указан в сообществах фестиваля.