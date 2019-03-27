В Российских космических системах (РКС) разработали проект нового аппаратного комплекса — по сути, спутника на низких орбитах, который будет перемалывать космический мусор и перерабатывать его в топливо. Об этом ТАСС сообщила разработчица, инженер-исследователь Марина Баркова.

Как отмечает исследовать, спутник-пожиратель будет захватывать «вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)».

Аппарат состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки. Когда спутник попадает в ловушку, он проходит стадии переработки через измельчитель и специальную мельницу. Марина Баркова, инженер

Детали «съеденного» аппарата будут перемалываться внутри спутника-пожирателя, автоматически смешиваться с кислородом и водородом, а затем превращаться в топливо. Оно будет использоваться для манёвров и подлёту к следующей цели. Бортовой компьютер и роботизированные системы управления аппаратом будут питаться от солнечных батарей.

Разработчики уже подали заявку на патент. По оценке Барковой, стоимость аппарата составит около 7,5 миллиарда долларов.

Как отмечают в NASA, сейчас на орбите находятся более 2200 действующих и свыше пяти тысяч отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тысяч фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тысяч различных объектов.

Энтузиаст Джеймс Йодер несколько лет назад даже создал интерактивную 3D-карту, которая отображает все искусственные объекты, обращающиеся вокруг Земли.