В России снимают фильм про огромного сибирского медведя, который регенерирует как Росомаха!

По его словам, авторы хотят снять смесь блокбастера и простой человеческой истории о сострадании.
По сюжету в сибирской тайге просыпается бесконечно регенерирующий гигантский медведь, который появился в результате падения тунгусского метеорита около 100 лет назад. Юная девушка Маша отправляется на поиски отца, чей вертолет потерпел крушение во время научной экспедиции. Там-то она и встречает медведя, который чувствует ее боль...
За монстром начинается охота, и девушка – единственная, кто не видит в медведе чудовище.
Премьера состоится в 2028 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.