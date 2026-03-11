КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

В России снимают фильм про огромного сибирского медведя, который регенерирует как Росомаха!

Дмитрий Кинский
11 марта 14:00
32
1 минута на чтение
В производство запустили крупнобюджетный фильм «Сердце монстра», режиссером которого выступит постановщик «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко.
По его словам, авторы хотят снять смесь блокбастера и простой человеческой истории о сострадании.
По сюжету в сибирской тайге просыпается бесконечно регенерирующий гигантский медведь, который появился в результате падения тунгусского метеорита около 100 лет назад. Юная девушка Маша отправляется на поиски отца, чей вертолет потерпел крушение во время научной экспедиции. Там-то она и встречает медведя, который чувствует ее боль...
За монстром начинается охота, и девушка – единственная, кто не видит в медведе чудовище.
Премьера состоится в 2028 году.

