Премьера новой части «Мстителей» в Китае состоялась 23 апреля. Спустя несколько часов после первых показов фильм уже появился на торрентах. «Экранка» в плохом качестве доступна на английском языке. Найти её можно на популярном торрент-треке The Pirate Bay.

Как пишет издание TorrentFreak, китайские зрители начали делиться «экранными» версиями фильма размером в 1,2 и 2 гигабайта. Качество такой видеозаписи очень низкое. К тому же, в фильме есть субтитры на китайском языке, изображение постоянно мигает. Запись сделана сбоку и полна водяных знаков.

Премьера «Мстителей: Финал» в Европе состоялась 24 апреля. В США фильм выйдет только 26 числа. Посмотреть картину в России можно с 29 апреля.