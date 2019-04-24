Меньше недели осталось до премьеры «Финала», четвёртой части «Мстителей». Несмотря на крайне скудную информацию о фильме, ажиотаж вокруг него непомерный. По всему миру сообщают о рекордных предпродажах билетов. Аналитики пророчат, что четвёртым «Мстителям» под силу побить кассовый рекорд «Аватара». Мы ещё не видели фильм, но собираемся скоро это сделать. А пока разберёмся в том, чего от него ждать: что говорят создатели и какие теории насчёт сюжета строят опытные фанаты.

Почему такой ажиотаж?

«Мстители: Финал» не просто сиквел «Войны бесконечности». Это финал Саги Бесконечности — растянувшейся на 11 лет истории, в которые вошли события всех 22 фильмов Marvel, начиная с первого «Железного человека». «Финал» должен определить победителя в противостоянии героев с Таносом, завершить несколько растянувшихся сюжетных арок и, по слухам, поставить точку в истории нескольких героев.

Изначально «Финал» позиционировали как вторую половину «Войны бесконечности», но потом назвали самостоятельной историей, пусть и продолжающей предыдущую. «Войну бесконечности» подавали как самый масштабный фильм о супергероях. А в «Конце Игры» режиссёры братья Руссо, и сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили хотели создать ощущение законченной, рассказанной до конца истории.

«Финал» обещает быть самым мрачным фильмом киновселенной. Герои впервые за 22 фильма крупно проиграли, и их поражение дорого обошлось вселенной. Половина её жителей обратилась в пепел, а вторая потеряла родных и близких. Мстители вынуждены смириться с потерей друзей, а то и семьи. Им придётся признать, что в самый важный момент за всю карьеру они оказались бессильны.

Беспрецедентная секретность

Сюжет картины держат в строжайшем секрете. Братья Руссо говорят, что в «Финале» будет даже больше сюжетных откровений, чем в «Войне бесконечности», поэтому советуют фанатам держаться подальше от спойлеров и идти в кино на первые же сеансы, чтобы не испортить впечатления.

Чтобы сохранить секрет, в Marvel идут на беспрецедентные меры. Все трейлеры делают акцент на переживаниях персонажей и не показывают экшен-сцен. Если верить Кевину Файги, в трейлеры вошли кадры из первых двадцати минут фильма. Но и это не факт — чтобы водить зрителей за нос Marvel способны и на обман. Руссо признались, что снимали фальшивые сцены для трейлеров и вырезали из кадров отдельных персонажей, чтобы не выдать заранее их участие. Так, Капитан Марвел появилась в ролике только после того, как её сольный фильм анонсировал её знакомство с Мстителями.

Даже актёры не знают, чем кончится фильм. Только два человека из всего актёрского состава — Крис Эванс и Роберт Дауни-младший — читали весь сценарий. Остальным раздали только сцены с их участием, да и то реплики остальных персонажей замазали чёрным.

Мы обсуждали разные варианты рекламной кампании. Для нас самым важным было сохранить для зрителя чувство сюрприза. Когда я был ребёнком, я пошёл на один из первых сеансов пятого эпизода «Звёздных войн» в 11 утра. Фильм очень сильно тронул меня, поскольку я ничего не знал о сюжете. Мы пытаемся воссоздать этот опыт. Джо Руссо

Что покажут в фильме

Фанаты строят теории, основанные на покадровом разборе трейлеров, поиске намеков в комиксах-первоисточниках, предыдущих фильмах и романах-приквелах о молодости Таноса. Ниже мы приводим самые популярные теории, но мы, разумеется, понятия не имеем, что именно окажется правдой.

Мёртвые воскреснут

Вот в чем точно нет никаких сомнений: все стертые Таносом с лица земли, в конечном итоге вернутся обратно.

Во-первых, это уже было в комиксах. Во-вторых, Marvel не стали бы уничтожать целый курятник куриц, несущих золотые яйца. Это было бы оправдано только если бы «Война бесконечности» была последним фильмом по Marvel, и её создатели решили громко хлопнуть дверью напоследок.

Что там в комиксах? Как победить Таноса? Примеры из комиксов В комиксах великому суперзлодею не раз задавали трёпку! Посмотрим, что из этого может перейти в «Мстители 4».

Но поскольку Marvel и дальше планирует развивать киновселенную, а в ящик сыграли как раз те герои, вокруг которых она будет строиться, то их возвращение неизбежно. Уже давно известно, что Marvel планирует снять вторые части «Доктора Стрэнджа» и «Чёрной пантеры» и третьих «Стражей Галактики». А обратившиеся в пепел Человек-Паук и Ник Фьюри отлично себя чувствуют в трейлере второго «Человека-Паука», действие которого, по словам Кевина Файги, начинается сразу после «Финала».

Так что никто не спрашивает, вернутся ли погибшие герои. Вопрос в другом: как они вернутся? И это подводит нас к следующей теории.

«Мстители: Финал» — фильм о путешествиях во времени

Пожалуй, главная фанатская теория — ради возвращения друзей оставшиеся Мстители отправятся в прошлое и либо сами соберут Камни Бесконечности, либо помешают это сделать Таносу. А попадут в прошлое они благодаря Человеку-Муравью, квантовой реальности и временным воронкам.

Вот доказательства этой теории. В «Человеке-Муравье и Осе» в сцене после титров Джанет ван Дайн, отправляя Скотта обратно в квантовую реальность, просит его держаться подальше от временных воронок. Ведь если Лэнг попадёт туда, ему уже не смогут помочь. Спустя несколько мгновений всё семейство Пимов обращается в прах, и Муравей оказывается заперт в квантовой реальности.

Однако мы видим его в трейлерах «Финала», а значит, Скотт вернулся в наш мир. Как? Ответ может дать сцена в одном из трейлеров, в которой герои видят Человека-Муравья на записи с камер наблюдения. Внимательные фанаты увеличили кадр и обнаружили, что Мстители смотрели архивную запись, датированную аж 1983 годом. А значит, Скотт выбрался из квантовой реальности при помощи временной воронки, попал в другое время, а затем сам или с чьей-то помощью научился находить нужное.

Есть и другие доказательства. Том Холланд в интервью признался, что из всех персонажей «Мстителей» самые сложные реплики у Доктора Стрэнджа, так как доктору приходится много говорить о квантовой реальности, упс… Вы помните подобные фразы из его уст в «Войне Бесконечности»? Вот и мы тоже…

На многих фотографиях со съёмок, утёкших в сеть ещё осенью 2017 года, мы видим героев в старых костюмах, со старыми причёсками времён первых «Мстителей». Можно, конечно, предположить, что братья Руссо снимали флэшбек, но на фото рядом с Кэпом стоит… Человек-Муравей, который появился в команде уже перед самой Гражданской войной.

Ещё одно косвенное подтверждение теории — слова Фрэнка Грилло, что его персонаж Кроссбоунс, погибший в «Первом мстителе: Противостояние», появится в «Финале» в флэшбеке, и по слухам, не один. Если четвёртые «Мстители» не будут одной большой посиделкой вокруг костра, где герои вспоминают о былых приключениях, объяснение такому количеству флэшбеков может быть только одно. И это подводит нас к следующим теориям.

Победа над Таносом — ещё не финал «Финала»

Некоторые фанаты предполагают, что победа героев над Таносом произойдёт уже в начале фильма. А дальше герои будут искать, как вернуть погибших друзей и ещё полгалактики. В самом деле, сложно ли победить Таноса, если на стороне героев — Капитан Марвел, Перчатка Бесконечности уничтожена, а сам Танос вышел на пенсию и стал фермером?

На поиски решения уйдёт время. Доказательства есть прямо в трейлерах: Стив Роджерс успел поменять имидж и сбрить бороду, Вдова — окрасить и отрастить волосы, а Ракета — найти новый прикид.

Подробнее: «Мстители: Финал» — 42 детали, которые мы увидели в трейлере Покадровый разбор трейлера. Кто был в гробу, как Соколиный Глаз превратится в Ронина и почему цвет волос Чёрной Вдовы — это спойлер.

Есть и более радикальная теория: Мстители вернут своих друзей, но и это не будет концом фильма! Героям придётся столкнутся с последствиями своих решений. «Эффект бабочки» никто не отменял, и кто знает, к каким последствиям могут привести приключения героев в прошлом? В рассказе Брэдбери «И грянул гром» смерти бабочки хватило, чтобы поменять правила грамматики и превратить Америку в фашистское государство. А в романе Стивена Кинга «11/22/63» герой отправляется в прошлое, чтобы спасти Кеннеди. Вернувшись в наше время, он выясняет, что спровоцировал ядерный апокалипсис.

Последствия, которые ждут вселенную Marvel, если Мстители изменят прошлое, сложно даже предугадать. Как минимум, без Камней бесконечности в руках злодеев не встретятся Стражи Галактики, Тони и Брюс не создадут Альтрона, а значит, исчезнет и повод для Гражданской войны.

Танос не главный злодей фильма

Marvel уже проворачивали такой фокус в «Железном человеке 3» и «Противостоянии», где личность настоящего злодея скрывали до последнего. Режиссёрами «Противостояния» были братья Руссо, и ой, какое совпадение, у них тут как раз выходит новый фильм. Шутка, повторенная трижды, уже не кажется такой смешной, но доводов в пользу такой теории хватает.

Даже в «Войне бесконечности» Мстители почти победили Таноса, и будь Питер Квилл поумней, а Тор пометче, никакого «Финала» мы бы сейчас не смотрели. Да, Танос был самым ярким персонажем прошлой части, и мы с радостью посмотрели бы на его приключения даже в сольном фильме. Но его сюжетная линия логично подошла к концу. Пусть он и дальше отдыхает на ферме, а не бегает по галактике, размахивая отремонтированной перчаткой и щёлкая пальцами.

Некоторые предполагают, что герои и вовсе обратятся к Таносу за помощью против более страшной угрозы. Подобный сюжетный ход встречался в комиксах, где Танос объединялся с супергероями против злодея Магуса и защищал галактику.

Слитые в сеть осенью прошлого года описания игрушек по фильму косвенно намекают на новых врагов. Там говорится, что Тор и Ракета сражаются с новыми, ещё более опасными противниками. Конечно, Танос мог нанять новых приспешников, но что если новая угроза ещё опаснее, чем сам Танос? О ком может идти речь?

В ноябре 2018 года в США вышел подростковый роман Барри Лиги Thanos: Titan Consumed (на днях книга вышла в России под названием «Танос: Титан-Разрушитель») о становлении Таноса и начале его борьбы за баланс во вселенной. Ближе к концу романа Танос встречает Сказителя, представителя древней расы, знающего, где находятся Камни Бесконечности. Сказитель объясняет ему, почему никто не пытался использовать Камни раньше:

Танос поджал нижнюю губу и потер рукой подбородок.

— Если эти Камни и правда существуют, почему бы не использовать их чаще?

Сказитель издал невеселый короткий смешок. Что-то изменилось. В самом воздухе.

— Они сокрыты, Танос, — принялся объяснять отшельник, будто малому ребенку. — Потому что слишком сильны. И потому что Целестиалы и те, кого они сами страшатся, присматривают за этими обломками предыдущей вселенной.

— Безумие какое-то.

Сказитель снисходительно улыбнулся.

— Именно. Барри Лига, «Танос: Титан-Завоеватель», перевод на русский язык Е. Смотровой

Издатель позиционировал «Таноса» как первый официальный канонический роман, связанный с киновселенной Marvel. Сам Лига в интервью рассказывал, что при написании книги тесно сотрудничал с Marvel Entertainment и согласовывал сюжет со сценарием «Войны бесконечности». В продажу книга поступила уже после выхода третьих «Мстителей», но работать над текстом Лига начал за полгода до премьеры. А поскольку отдельные сцены в книге в точности повторяют фильм, можно не сомневаться, что Лига был заранее знаком со сценарием.

Но сразу после первых анонсов «Таноса» в Marvel, к удивлению издателей и Лиги, открестились от романа и заявили, что «Танос» не имеет отношения к канону киновселенной. Похоже, «Танос» задумывался каноном, но потом у Marvel поменялись планы. Либо уже после анонса книги спохватились, что роман спойлерит четвёртых «Мстителей», либо сюжет книги вошёл в противоречие с одним из будущих проектов.

Если сюжет книги задумывался каноничным и Сказитель рассказал Таносу правду, получается, что Камни Бесконечности находятся под присмотром Целестиалов и тех, кого боятся даже они.

Целестиалов придумал Джек Кирби в 1976 году во втором номере комикса «Вечные». Это почти бессмертная раса древних космических богов, обладающих неизмеримой силой. В фильмах они впервые упомянуты в «Стражах Галактики». Там сказано, что Целестиалы первыми нашли Камни Бесконечности и пользовались ими для уничтожения целых цивилизаций.

Считается, что Целестиалы давно исчезли и Эго, главный злодей вторых «Стражей Галактики», был последним представителем их рода. Да и то он выглядел несколько иначе. О том, как выглядели Целестиалы в настоящей форме, можно судить по тому, что в дрейфующей по космосу отрубленной голове одного из Целестиалов основана шахтёрская колония Забвение, где живет Коллекционер.

Но что если они не исчезли, а легли на дно или заснули, и одновременное использование всех шести Камней пробудило их? Целестиалы плотно связаны с «Вечными», фильм о которых сейчас находится в разработке. Можно предположить, что и Целестиалы рано или поздно появятся в киновселенной Marvel во всей красе. Почему бы не сейчас?

Что до тех, кого боятся сами Целестиалы, то в комиксах их главным врагом была Орда — насекомообразная раса, способная заражать носителей, подобно паразитам. В свежих комиксах о Мстителях Целестиалы даже вошли в состав Величайших Героев Земли и возглавили их борьбу с Темными Целестиалами, заражёнными Ордой.

Есть и теория, по которой настоящий главный злодеей киновселенной — одушевлённый и обладающий своей волей Камень разума. Он находился в центре каждого конфликта с участием Мстителей: он был в скипетре Локи, использовался для создания Альтрона и подарил жизнь Вижену, который потом участвовал в Гражданской войне. Совпадение? А что если Камень Разума порабощает разум владельцев и заставляет их стремиться к уничтожению? Если подумать, Локи получил Камень от приспешников Таноса, а до этого Камень долго принадлежал Безумному Титану.

Кто-то из главных героев погибнет

Поскольку Marvel позиционирует «Финал» как завершение десятилетней истории, картина даст повод сократить раздувшийся список персонажей и актёров. Сыграть в ящик есть шансы у всех оригинальных Мстителей. Судя по планам на четвёртую фазу киновселенной, сольник получит только Чёрная Вдова. Да и то, по слухам, картина расскажет о прошлом героини.

В числе основных кандидатов на выход называют Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса. У обоих актёров заканчиваются контракты, которые вряд ли будут продлены. Дауни-младший стоит всё дороже, его пятнадцатиминутное появление в «Человеке-Пауке» обошлось в 10 миллионов долларов. А Эванс подумывает о переходе в режиссёры и с 2014 года говорит, что готов завязать с Кэпом. Он продлил контракт лишь на «Финал», а в последний день съёмок четвёртых «Мстителей» разместил в инстаграме трогательный текст, в котором прямым текстом попрощался с ролью.

Завершение сюжетных линий героев не обязательно означает их смерть. Например, Старк может уйти на покой и жениться на Пеппер Поттс, для которой это тоже станет последним появлением на экране. Но что, кроме смерти, способно удержать Тони от геройства?

Однако есть загвоздка. Создатели «Финала» обещают непредсказуемый сюжет, а насколько непредсказуемым может быть фильм, если большинство фанатов ещё до премьеры уверены в смерти двух главных героев? И это подводит нас к финальной теории.

Все теории ошибочны. Нам подготовили что-то иное

Мы даже боимся гадать, что ещё предложат зрителям братья Руссо. Возможно, вся маркетинговая кампания фильма была обманом. На экране мы увидим нечто совсем иное, и Руссо получат свой долгожданный эффект от полного сюрприза.

Это косвенно подтверждают отзывы американских журналистов, попавших на прошедший в понедельник в Лос-Анджелесе пресс-показ. Они пишут, что Руссо прыгнули выше головы, превзошли все ожидания и умудрились удивить даже прожженных циников.

Мы сможем узнать это сами со следующего понедельника.