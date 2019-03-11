В сети появился первый трейлер Doom: Annihilation

В сети появился первый трейлер экранизации игры Doom, которая получила подзаголовок Annihilation.

По данным СМИ, фильм никак не связан с предыдущей экранизацией с Дуэйном Джонсоном и Карлом Урбаном, хотя в описании ролика указано, что это сиквел.

Сюжет расскажет о группе космодесантников, которые прибывают проверить базу на марсианской луне, пославшую сигнал бедствия. База оказывается захвачена демоническими существами.

Лента не выйдет на большие экраны, её релиз состоится сразу на носителях и сервисах. Премьера намечена на осень 2019 года. Где именно она состоится, пока неизвестно.

Ролик встретили в сети негативно — на момент публикации заметки на YouTube у него лишь 77 «лайков» и 774 «дизлайка».