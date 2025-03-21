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В «VK Видео» выпустят кучу китайских аниме-сериалов

Дмитрий Кинский
21 марта 18:47
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Компания «ВКонтакте» приобрела права на трансляцию в сервисе «VK Видео» 119 аниме-проектов с популярного китайского видеохостинга BiliBili.
Права на показ контента истекут через четыре года. Стоимость сделки не уточняется.
Среди аниме-проектов: B.King, Action Monster Big Movie, Losing Money to Be a Tycoon, The All-devouring Whale:Homecoming и другие.
Все они будут доступны бесплатно, их переведут и профессионально озвучат, а новые эпизоды планируют выпускать одновременно с мировыми релизами.
Первые тайтлы появятся в «VK Видео» в конце марта.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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