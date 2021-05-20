В возрасте 54 лет скончался автор манги «Берсерк» Кэнтаро Миура

Печальные новости.

В возрасте 54 лет ушёл из жизни мангака Кэнтаро Миура, который больше известен по «Берсерку», истории в жанре тёмного фэнтези. Он умер ещё 6 мая, о смерти сообщили только сейчас.

О смерти автора сообщила издательская компания Hakusensha (не открывается даже через VPN, о новости написало японское СМИ Orion) и твиттер-аккаунт манги.

Перевод указывает, что причиной смерти стало острое расслоение аорты.

За свою карьеру Кэнтаро Миура написал несколько историй, включая «Путь меча», «Король волков», «Гигантомахия». Но самой масштабной работой всё же остаётся «Берсерк», история о воителе Гатсе, который в мрачном мире средневекового фэнтези сражается с демонами. Он мстит бывшему соратнику из отряда Ястреба Гриффиту за страшное предательство, из-за которого в этот мир и пришли демоны.

Манга публикуется с 1989 года, всего она насчитывает 40 томов. Будет ли она продолжаться дальше, неизвестно.

«Берсерк» лёг в основу нескольких экранизаций и даже видеоигр.

По злой иронии Кэнтаро Миуру несколько раз «хоронили» в прошлом по анонимным сообщениям, которые приходились как раз на перерывы между нерегулярными выходами обновлений манги.