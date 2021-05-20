В возрасте 54 лет скончался автор манги «Берсерк» Кэнтаро Миура

Печальные новости.
В возрасте 54 лет ушёл из жизни мангака Кэнтаро Миура, который больше известен по «Берсерку», истории в жанре тёмного фэнтези. Он умер ещё 6 мая, о смерти сообщили только сейчас.
О смерти автора сообщила издательская компания Hakusensha (не открывается даже через VPN, о новости написало японское СМИ Orion) и твиттер-аккаунт манги.
【三浦建太郎先生 ご逝去の報】
『ベルセルク』の作者である三浦建太郎先生が、2021年5月6日、急性大動脈解離のため、ご逝去されました。三浦先生の画業に最大の敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
2021年5月20日 株式会社白泉社 ヤングアニマル編集部 pic.twitter.com/baBBo4J2kL
— ベルセルク公式ツイッター (@berserk_project) May 20, 2021
Перевод указывает, что причиной смерти стало острое расслоение аорты.
За свою карьеру Кэнтаро Миура написал несколько историй, включая «Путь меча», «Король волков», «Гигантомахия». Но самой масштабной работой всё же остаётся «Берсерк», история о воителе Гатсе, который в мрачном мире средневекового фэнтези сражается с демонами. Он мстит бывшему соратнику из отряда Ястреба Гриффиту за страшное предательство, из-за которого в этот мир и пришли демоны.
Манга публикуется с 1989 года, всего она насчитывает 40 томов. Будет ли она продолжаться дальше, неизвестно.
«Берсерк» лёг в основу нескольких экранизаций и даже видеоигр.
По злой иронии Кэнтаро Миуру несколько раз «хоронили» в прошлом по анонимным сообщениям, которые приходились как раз на перерывы между нерегулярными выходами обновлений манги.
Читайте также
Так ли плох новый «Берсерк»?
Новый сериал по культовой манге вызвал много споров в фэндоме. Но все ли претензии фанатов обоснованны?
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.