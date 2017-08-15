Так ли плох новый «Берсерк»?

Чудом выживший после Затмения мечник Гатс отправляется на поиски обезумевшей Каски. Он спасает её и поневоле обретает спутников. По совету одного из них Гатс везёт Каску на Эльфийские острова, где ей, возможно, вернут рассудок с помощью магии. Но путь предстоит неблизкий и опасный, ведь континент охвачен войной. В ней участвует новый отряд Сокола во главе с Гриффитом, возродившимся как король демонов Фемто…

Когда фанаты культовой манги Кэнтаро Миуры «Берсерк» узнали о новой экранизации, их восторгу не было предела. Но стоило выйти первому сезону сериала, как восторг сменился проклятиями в адрес студии Millepensee. Хоть и не у всех.

На родине «Берсерк» просто не заметили — и телерейтинги были провальные, и диски расходились вяло. Увы, у современных отаку в почёте легкомысленная ерунда вроде «Фантазий Грандблю» или бесконечных «Идолмастеров», а на серьёзные аниме спрос ограниченный. Западные фанаты встретили «Берсерка» лучше, хотя тоже без восторга. Зато в России его не пнул только ленивый. И хотя при ближайшем рассмотрении большинство упрёков выглядят надуманно, новая адаптация действительно вызывает противоречивые чувства. В чём же дело?

Нет, это не сиквел «Берсерка» 1997 года!

Сначала о тех претензиях, которые возникли на пустом месте. На российских просторах новый «Берсерк» упорно пытаются связать с первой экранизацией — сериалом 1997 года. Его у нас именуют «первым сезоном», отводя новому сериалу роль «продолжения». Это совершенно неверный подход, который мешает воспринимать нового «Берсерка».

Да, сериал 1997 года основан на приквельной арке манги, «Золотой век», где рассказано о знакомстве Гатса с Гриффитом, подвигах Отряда Сокола и кровавом Затмении. Новый сериал продолжает эти события, поэтому сезоны 2016–2017 действительно можно назвать «вторым» и «третьим». Но не в отношении аниме двадцатилетней давности! Ведь арку «Золотой век» уже повторно экранизировали в виде трилогии полнометражных фильмов: «Бехерит Властителя», «Битва за Долдрей», «Сошествие». У них куда больше оснований называться «первым сезоном».

Нужны доказательства? Во-первых, визуальный стиль полнометражек и нового сериала совпадает — конечно, с поправкой на более высокое качество графики в кинотрилогии. Неудивительно, ведь и трилогия, и сериал гораздо ближе к графической манере оригинальной манги, нежели экранизация 1997 года. Во-вторых, все ведущие сэйю (актёры озвучания) перешли из полнометражек в сериал. В-третьих, в сериале есть флэшбеки событий «Золотого века», которые буквально кадр в кадр повторяют сцены кинотрилогии.

Наконец, главное: в трилогии есть персонажи, которые в новом сериале играют заметную роль, при этом их не было в «Берсерке»-1997.

Так что при всём уважении к сериалу Наохито Такахаси, который заслуженно завоевал тысячи поклонников, для просмотра новой экранизации он не нужен. Сначала три полнометражки, потом новый сериал — именно в таком порядке надо смотреть перезапущенный «Берсерк». И никак иначе!

Он ближе к манге, чем кажется

Ещё одна неоправданная претензия к творению студии Millepensee — та, которую предъявляют почти любому аниме: «Не по манге!» Фанаты не желают понять: аниме не ожившая манга, а самостоятельный вид искусства. Манга, ранобэ, роман, игра — это лишь источник для экранизации, не более. Причём именно для экранизаций манги метод «усушки-утруски» особенно актуален — слишком часто аниме снимают на основе незавершённых циклов. Тот же «Берсерк» продолжается до сих пор, и когда Миура поставит финальную точку, не знает, наверное, даже он сам.

Потому при создании «ограниченной» аниме-адаптации («Ван-Пис» или «Детектив Конан» с их многими сотнями серий — явления особого порядка) создатели вынуждены выбрасывать побочные линии. Так что претензии к тому, что в сериале вырезали арку «Пропавшие дети», не по делу. Ведь сезон-2016 в основном посвящён знакомству с новыми персонажами — Паком, Исидро, Фарнезе, Серпико, которые станут спутниками Гатса. Побочная линия апостола Розины здесь лишняя. Сезон-2017 лишился Лунного дитя, и это тоже можно пережить.

Возмущение «издевательством над оригиналом» особенно неуместно с учётом того, что сам демиург «Берсерка» входит в число создателей шоу. Наверное, Миуре-сэнсэю лучше знать, как выстраивать сюжет своего детища?

Ещё один упрёк связан с графическими особенностями сериала вроде обилия чибиков. Да, «чибизация» Исидро и Пака раздражает — чёрт возьми, она реально бесит! Но, помилуйте, и в манге этого добра хватает! Аниме лишь следует оригиналу, как все и требуют, — хотя как раз в этом случае стоило отойти от него. Но чибиков ввёл Миура, чтобы разбавить юмором брутальную безнадёгу, и, хотя они мешают кровавой атмосфере «Берсерка», творец тут в своём праве. Все претензии — к самому автору.

Но графика действительно слабовата

Перейдём к главной проблеме сериала — видеоряду. Хотя и упрёки по части графики не всегда оправданны. Многим не понравился «эффект штриховки», который имитирует затенение карандашом. Но такой приём, хоть и неоднозначен, придаёт графическому ряду оригинальность. Кто сказал, что всё аниме должно выглядеть одинаково?

Обилие 3D-графики тоже вызвало возмущение. Но к XXI веку 3D в аниме стало повсеместным, этот процесс не остановить. Лет через десять старой доброй 2D-графики, вероятно, не останется вовсе. «Берсерк» тут просто следует тенденции. К тому же 3D-анимация была в основе полнометражек, а сериал повторяет их стиль, хоть и в более дешёвом варианте.

Вот к дешевизне действительно стоит придраться. Если в сезоне-2016 3D хоть временами и резало глаз, но по большей части смотрелось вполне сносно (а в экшене даже достойно), то в продолжении графика выглядит просто убого. Особенно резок контраст между сезонами в плане анимации движения. Увы, «Берсерк»-2017 смотрится как веб-анимация, состряпанная китайскими студентами «за еду».

Причина, скорее всего, в коммерческом провале предыдущего сезона, в результате чего бюджет проекта урезали. И «Берсерк» попал в замкнутый круг: ниже рейтинги — меньше денег — хуже анимация — ещё ниже рейтинги. Возможно, проект и вовсе закроют.

А этого очень не хочется. Потому что, несмотря на недостатки нового «Берсерка», он затягивает — миром, сюжетом, героями, философией… Увы, ныне аниме-индустрия переживает кризис. Ежегодно выходят множество сериалов, 95% которых — пустая развлекательная жвачка. Тем ценнее серьёзные аниме, которые можно пересчитать по пальцам.

***

Жаль, что экранизация «Берсерка» оказалась в руках малоизвестной студии с явно недостаточным бюджетом. Но даже такой дешёвый вариант может заинтересовать поклонников брутального, кровавого и очень тёмного фэнтези с мощным героем, вечно стоящим на распутье Добра и Зла. Причём, возможно, даже тех поклонников, кто равнодушен к аниме. Ведь, в конце концов, не графикой единой!

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