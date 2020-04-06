5 апреля в возрасте 55 лет умер писатель-фантаст Владимир Свержин (настоящее имя — Владимир Игоревич Фидельман). Об этом рассказали коллеги автора.

В фантастике Свержин дебютировал в 1997 году романом «Ищущий битву», который открыл самый известный его цикл «Институт экспериментальной истории». Поначалу романы Свержина напоминали гибрид межавторского цикла о британском агенте Ричарде Блейде, который приключается в разных параллельных мирах, и серии Пола Андерсона о Патруле Времени. Постепенно, однако, книги Свержина приобрели собственное звучание — авантюрной хронооперы с сильной иронической окраской.

Главные герои цикла, суперкрутой лорд Уолтер Камдейл и суперхитрый Сергей Лисиченко по прозвищу Лис, — сотрудники Института экспериментальной истории: то ли секретные агенты, то ли прогрессоры, которые проникают в параллельные реальности далекого прошлого, чтобы исправлять чужие ошибки, предотвращать хроноклазмы или самим менять уже случившуюся историю. Последний, 20-й, том цикла — «Крона огня» —вышел в 2015 году. Романы серии неодинаковы по качеству, постепенно цикл явно выдохся. Однако на рубеже нулевых это была одна из самых популярных отечественных серий на стыке хронооперы, фэнтези и иронической альтернативной истории.

Кроме того, на счету Владимира Свержина дилогия фэнтезийных детективов «Сыщик для феи», трилогия постапокалиптических боевиков «Трактир „Разбитые надежды“», дилогия мистических викторианских детективов «Шейли-Хоупс». Владимир Свержин также принимал участие в создании нескольких межавторских циклов — «Князь Трубецкой», «Профессиональный оборотень», «Обитаемый остров».