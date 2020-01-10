Печальные новости.

9 января в возрасте 77 лет умер американский писатель-фантаст Майк Резник. О его смерти сообщила дочь Лора Резник у себя в фейсбуке.

Последние пару месяцев Майку диагностировали тяжёлую форму лимфомы. Сперва лечение шло хорошо, но в середине декабря состояние писателя стало резко ухудшаться, и через несколько дней врачи приняли решение не продолжать лечение — из-за безнадёжности случая. По словам Лоры, писатель тихо скончался во сне, без боли и страданий.

Майк Резник родился 5 марта 1942 года в Чикаго, в семье писателя Уильяма Резника. Он отучился в Чикагском Университете с 1959 по 1961 год, там же познакомился с будущей женой Кэрол. После университета Резник работал клерком в управлении железных дорог, кинологом, редактором в издательстве, а также редактором журнала о фантастике и фэнтези Jim Baen’s Universe.

Больше всего он писал в жанрах научной фантастики и космического вестерна, а также брался за самые разные формы — в его библиографии насчитывается множество романов и сотни рассказов. Резник завоевал пять премий «Хьюго» при 37 (!) номинациях.

В сообщении, которое оставила его дочь, приводится ссылка на GoFundMe, где идёт сбор средств в помощь вдове Кэрол на оплату медицинских счетов. Подкинуть несколько долларов могут все желающие.