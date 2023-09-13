«Вам нужен ребрендинг» — первый трейлер «Бременских музыкантов»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер ремейка «Бременских музыкантов».
По сюжету Трубадур, Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух объединились, чтобы совершить подвиг, рассмешить дочь короля и противостоять коварным врагам.
В режиссерском кресле Алексей Нужный, приложивший руку к фильмам «Огонь» и «Пара из будущего».
Главные роли в картине исполнили: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.
Премьера состоится 1 января.
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