«Вам нужен ребрендинг» — первый трейлер «Бременских музыкантов»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер ремейка «Бременских музыкантов».

По сюжету Трубадур, Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух объединились, чтобы совершить подвиг, рассмешить дочь короля и противостоять коварным врагам.

В режиссерском кресле Алексей Нужный, приложивший руку к фильмам «Огонь» и «Пара из будущего».

Главные роли в картине исполнили: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.

Премьера состоится 1 января.