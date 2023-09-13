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    «Вам нужен ребрендинг» — первый трейлер «Бременских музыкантов»

    13 сентября 2023
    Фото аватара
    13.09.2023
    3286
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    «Вам нужен ребрендинг» — в

    Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер ремейка «Бременских музыкантов».

    По сюжету Трубадур, Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух объединились, чтобы совершить подвиг, рассмешить дочь короля и противостоять коварным врагам.

    В режиссерском кресле Алексей Нужный, приложивший руку к фильмам «Огонь» и «Пара из будущего».

    Главные роли в картине исполнили: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.

    Премьера состоится 1 января.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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