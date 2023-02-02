«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Онлайн-кинотеатр START объявил, что российский сериал «Вампиры средней полосы» получит третий сезон.
Анонс сопровождается небольшим танцевальным номером Егора Дружинина в образе вампира Бориса Феликсовича.
Когда начнутся съемки и состоится премьера третьего сезона, пока не уточняется.
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Редактор
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