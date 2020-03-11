Ведущий редиопередачи «Модель для сборки» Владислав Копп даст несколько выступлений с литературно-музыкальной программой, основанной на произведениях «патриарха советской фантастики» Александра Беляева.

Первое пройдет 21 марта в зале московского кинотеатра «Иллюзион», а второе — 10 апреля в петербургском «Планетарии № 1».

За музыкальные зарисовки отвечают Михаил Габович и Андрей Эддисон.

Александр Беляев — один из основоположников советской научно-фантастической литературы. На его счет больше 70 произведений, среди которых «Властелин мира», «Человек-амфибия», «Продавец воздуха», «Голова профессора Доуэля» и другие.