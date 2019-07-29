Видео: Hobby World представили топ настольных игр по фильмам и сериалам

Наши друзья и коллеги из Hobby World выпустили очередной ролик, посвящённый настольным играм. На этот раз они составили список собственных настолок по известным фильмам и сериалам.

В топ вошли игры по «Игре престолов», «Рику и Морти» и фильмам Disney, включая «Звёздные войны»:

Мстители

Рик и Морти

Король лев

Холодное сердце

История игрушек 4

Аладдин

Звёздные Войны

Игра Престолов

Холодное сердце

Про некоторых из этих игр мы рассказывали в обзорах: