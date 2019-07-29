Видео: Hobby World представили топ настольных игр по фильмам и сериалам

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Наши друзья и коллеги из Hobby World выпустили очередной ролик, посвящённый настольным играм. На этот раз они составили список собственных настолок по известным фильмам и сериалам.

В топ вошли игры по «Игре престолов», «Рику и Морти» и фильмам Disney, включая «Звёздные войны»:

  • Мстители
  • Рик и Морти
  • Король лев
  • Холодное сердце
  • История игрушек 4
  • Аладдин
  • Звёздные Войны
  • Игра Престолов
  • Холодное сердце

Про некоторых из этих игр мы рассказывали в обзорах:

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Кот-редактор
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