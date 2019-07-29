Видео: Hobby World представили топ настольных игр по фильмам и сериалам

Наши друзья и коллеги из Hobby World выпустили очередной ролик, посвящённый настольным играм. На этот раз они составили список собственных настолок по известным фильмам и сериалам.
В топ вошли игры по «Игре престолов», «Рику и Морти» и фильмам Disney, включая «Звёздные войны»:
- Мстители
- Рик и Морти
- Король лев
- Холодное сердце
- История игрушек 4
- Аладдин
- Звёздные Войны
- Игра Престолов
- Холодное сердце
Про некоторых из этих игр мы рассказывали в обзорах:
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