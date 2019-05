Грандиозная эпическая сага подошла к концу. Можно ещё долго обсуждать спорные моменты последнего сезона и пытаться предсказать развитие событий в грядущих книгах. Но, как бы мы ни относились к финалу экранизации, стоит признать, что мы будем скучать по полюбившимся героям. Героям, с которыми мы прошли долгий путь, переживая их взлёты, падения и преображения. Как здорово было бы отложить момент прощания с Вестеросом и его обитателями… И лучший способ это сделать (ведь новых книг ещё придётся подождать) — конечно же, разложить с друзьями настолку. Ведь таким образом можно не только погрузиться в мир «Песни льда и пламени», но и повлиять на него своими решениями и действиями.

Игра престолов. Второе издание

A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition)

Тип игры: стратегия, контроль территорий

Количество игроков: 3–6 (оптимальное — 6)

Длительность партии: 2–4 часа

Издатель: Hobby World (FFG), 2011

Рейтинг BGG: 7.66

Пожалуй, самая известная игра по саге «Песнь льда и пламени». В этой настольной стратегии игроки возглавляют великие дома Семи Королевств, чтобы сразиться за Железный трон. На протяжении десяти раундов соперники тайно раздают приказы своим отрядам, помогая союзникам и карая врагов. Рыцари и обычные солдаты при поддержке осадной техники вторгаются в соседние земли, а корабли борются за влияние на море. По истечении десятого раунда побеждает игрок, захвативший больше всех замков и крепостей, однако возможна и досрочная победа, если одному из лордов покорится седьмая земля с построенным на ней укреплением.

Бои — это хорошо, но никакая «Игра престолов» не обходится без интриг, шатких союзов и неожиданных предательств. Дипломатия — ключевая составляющая этой стратегии. Пообещать поддержку, а вместо неё напасть исподтишка? Разграбить территории вчерашнего союзника? Стравить двух друзей, чтобы упрочить собственные позиции? «В игре престолов вы или побеждаете, или умираете».

Борьба за власть здесь разворачивается не только на поле боя. Время от времени игрокам придётся участвовать в «аукционах», поднимаясь как можно выше на треках Железного трона, Вотчин и Королевского двора. Первый трек определяет порядок хода, а стратегическая инициатива особенно важна, когда речь идёт о прямом конфликте. К тому же обладатель Железного трона сам разрешает практически все спорные ситуации — полезный дипломатический рычаг и возможность мягко влиять на расклад сил. Лидерство в Вотчинах даёт ощутимое преимущество в бою. Вряд ли мирно настроенный игрок будет серьёзно бороться за высокое место на этом треке и за обладание Валирийским мечом. И, наконец, Королевский двор отвечает за количество особых приказов, доступных игрокам. Чем их больше — тем более гибкой может быть стратегия великого дома. Помимо этого, лидер получает право распоряжаться Посыльным вороном, позволяющим поменять один из жетонов приказов уже после их вскрытия или разведать, что творится за Стеной.

А за Стеной всё неспокойно. Нет, время Короля Ночи ещё не пришло, зато Одичалые способны доставить массу неприятностей всему Вестеросу. Время от времени они будут прорываться за Стену, и лордам Семи Королевств придётся отбивать их атаки совместными усилиями, тратя на это свою власть и влияние. Если с набегом удалось справиться, игрок, потративший больше других, получает приятные бонусы. Если же нет — страдают все, но сильнее прочих достаётся самым скупым лордам.

Эпическая стратегия по эпической саге уже стала классикой жанра и доказала, что игры по франшизам могут быть хороши. Но и без недостатков не обошлось. Хуже всего, что в полной мере игра раскрывается лишь при максимальном количестве игроков. В противном случае на поверхность выходят проблемы с балансом, а дипломатия оказывается более скудной.

К тому же игра вышла довольно давно и охватывает временной промежуток, соответствующий началу саги, когда трава была зеленее, а многие герои были живы. Дейенерис ещё не стала значимой фигурой на шахматной доске, а Аррены предпочитают отсиживаться в своём Гнезде (игроков может быть всего шесть, а великих домов — семь, вот и пришлось кем-то жертвовать).

Многие ругают игру за излишнюю предсказуемость и затянутые партии, а про необходимость собирать за столом соперников одного уровня (иначе будет слишком сильный перекос в сторону опытных игроков) и говорить не приходится. Но настолка хороша даже несмотря на эти недостатки, а большую их часть исправляют вышедшие дополнения.

Мини-дополнение «Танец с драконами» (2012) добавляет в игру новый сценарий на шестерых участников и набор карт домов, актуальный для книг «Пир воронов» и «Танец с драконами», на замену базовому. Само по себе дополнение не обязательное, но может немного освежить и разнообразить игру, тем более что стоит оно недорого.

Ещё одна крохотная коробочка «Пир воронов» (2013) добавляет дом Аррен. Правда, использовать его можно лишь в одноимённом сценарии на четверых игроков. Дополнение будет интересно в первую очередь тем, кому тяжело собраться большим составом, ведь ранее «Игра престолов» полноценно раскрывалась только при шестерых участниках.

Совсем недавно Hobby World локализовали последнее и наиболее значительное дополнение «Мать драконов» (2018). И на эту коробку так и хочется налепить шильдик «must have» — настолько сильно доп преображает и обновляет игру. Например, проблемы с балансом при разном количестве игроков решаются системой вассалов: теперь нейтральные дома тоже могут поучаствовать в сражениях на стороне своих сюзеренов, и за их лояльность придётся как следует поторговаться.

Наконец-то в игре появляется дом Таргариен, набирающий могущество по собственным правилам и имеющий свои условия победы. Лордам Семи Королевств придётся бороться не только с Одичалыми, но и с растущей (в прямом смысле) угрозой драконов. И всё это на фоне интриг и междоусобицы. Масла в огонь подливает Железный банк Браавоса: предоставляемые им займы могут подарить существенное преимущество одному из игроков.

Дополнение расширяет максимальное количество участников до восьми, вносит правки в баланс, добавляет новый контент и даже позволяет игрокам покидать партию на середине, не портя остальным игровой процесс. «Мать драконов» хороша, как ни посмотри, и лишь один момент может расстроить фаната «Игры престолов»: карта мира, уродливо разделённая посередине зоной треков. Но кто мог знать тогда, в 2011 году, что нужно располагать её у западных берегов Вестероса?

Игра престолов: Десница короля

A Game of Thrones: Hand of the King

Тип игры: карточная игра, филлер

Количество игроков: 2–4 (оптимальное — 2)

Длительность партии: 15–30 минут

Издатель: Hobby World (FFG), 2016

Рейтинг BGG: 6.76

Всё хорошо во втором издании «Игры престолов», но это серьёзная и глубокая настолка для опытных игроков, и партии в неё могут растянуться на много часов. А что делать новичкам в хобби, не готовым с головой бросаться во все эти интриги и сражения?

Тут на помощь приходит игра совсем другого толка — A Game of Thrones: Hand of the King (2016). Игроки борются за звание Десницы короля, собирая сторонников при помощи Мастера над шептунами. Тридцать пять карт персонажей саги и карта Вариса случайным образом раскладываются в квадрат шесть на шесть. Игроки по очереди называют дом и направление, передвигают Мастера над шептунами в выбранном направлении и собирают все карты персонажей выбранного дома. Варис останавливается на месте последней поднятой карты, а игрок проверяет, насколько сильно поддерживают его представители названного дома: если таких персонажей в его распоряжении не меньше, чем у любого из соперников, он получает соответствующее знамя. Игра заканчивается, когда Варису становится некуда идти, а победителем и новым Десницей провозглашается игрок, собравший больше всех знамён.

Правила игры просты, а карикатурные изображения героев и вовсе намекают на легкомысленность происходящего, но не спешите с выводами — здесь есть над чем подумать. Правда, если играть дуэльно: чем больше участников — тем больше хаоса и тем меньше возможностей планировать на несколько ходов вперёд.

«Десница короля» довольно абстрактна, но ситуацию немного выправляют карты союзников, случайным образом выкладывающиеся в начале каждой партии. Получить союзника можно, забрав карту последнего персонажа одного из домов. Чаще всего они приносят мгновенный эффект, так или иначе связанный с сюжетом саги. Например, Илин Пейн убивает… постойте, мы ведь порядочные люди, вдруг кто-то только начал знакомство с Семью Королевствами. В общем, сами узнаете.

CATAN: Игра престолов

A Game of Thrones: Catan — Brotherhood of the Watch

Тип игры: семейная, «Колонизаторы»

Количество игроков: 3–4 (оптимальное — 4)

Длительность партии: 60–75 минут

Издатель: Hobby World (FFG), 2017

Рейтинг BGG: 7.17

Итак, полномасштабная стратегия есть, компактная коробка с карточной игрой тоже есть. А как насчёт чего-то среднего, чтобы и не слишком сложно, и было где разгуляться стратегу, дремлющему в каждом из нас?

Под эти критерии идеально подходит A Game of Thrones Catan: Brotherhood of the Watch (2017). При условии, что вы готовы отправиться на Стену, конечно. На протяжении партии игроки строят поселения и дороги, пополняют Ночной Дозор новыми рекрутами и отбивают атаки Одичалых. Побеждает тот, кто первым наберёт десять очков: ему достаются почёт, слава и должность нового лорда-командующего. Если Одичалым удаётся трижды прорваться сквозь Стену, игра моментально заканчивается, а победителем становится игрок, у которого больше всего дозорных на Стене. Но что это за победа, когда по твоим землям разгуливают дикари?

Как гласит вариация «Правила 34» для настольного мира, «если это существует, про это есть Колонизаторы… и Монополия… и Манчкин. Без исключений».

У игры низкий порог вхождения и неплохое наполнение, но, как и у прародителя, есть серьёзные ограничения на количество игроков. Например, дуэльного режима базовыми правилами не предусмотрено. Однако любые недостатки и устаревшие механики меркнут по сравнению со стоимостью игры. Неподготовленного человека она может напугать сильнее Белого Ходока. А ведь речь идёт не о современном шедевре геймдизайна, а о переделке игры про оборону Великой Китайской стены 2001 года выпуска, основанной, в свою очередь, на классических «Колонизаторах», появившихся аж в 1995 году. Хотя, если вы одновременно фанат «Игры престолов» и «Колонизаторов», — почему бы и нет. Но лучше дождитесь скидки или соберитесь с духом и возьмите полный набор второго издания классической стратегии: в ней гораздо больше духа оригинальной саги.

Песнь льда и огня: Настольная игра с миниатюрами

A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game

Тип игры: варгейм

Количество игроков: 2 (оптимальное — 2)

Длительность партии: 45–60 минут

Издатель: Hobby World (CMON), 2018

Рейтинг BGG: 8.33

Что мы всё об интригах, Десницах и Одичалых? Наверняка среди читателей найдутся люди, превыше всего ценящие в истории Семи Королевств масштабные баталии. Преподать Джону Сноу урок тактики на поле боя можно в игре A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game (2018).

«Песнь льда и огня» — современный коробочный варгейм для двух игроков. Коробочный — так как всё, что вам нужно для начала партии, уже находится в коробке. Варгейм — потому что соперники возглавляют отряды, сражающиеся на поле битвы. Современный — из-за простоты и лаконичности игрового процесса.

Здесь нет бесконечных таблиц с параметрами и тяжело запоминаемых свойств отрядов, нет массы исключений в правилах и необходимости собирать армию по крупицам, досконально изучая многочисленные нюансы. Игроки выбирают сценарий, расставляют отряды и, по очереди активируя их, стараются получить определённое количество победных очков за достижение различных целей.

Фигурки отрядов занимают места в специальных лотках и перемещаются по полю как единое целое. Возглавить воинов может один из боевых героев. Усиленный таким образом отряд получает новые свойства. Однако не все персонажи созданы для войны — например, Санса, Серсея и Тирион предпочитают плести интриги вдали от поля боя. Их активация позволяет занимать ячейки на планшете тактик, влияя как на конкретные отряды на поле, так и на игру в целом.

Выбранные игроками при подготовке к сценарию полководцы добавляют в колоду тактик особые карты, определяющие стратегию в партии. Грамотный розыгрыш этих карт может переломить, казалось бы, проигранное сражение.

Базовая коробка «Песни льда и огня» содержит армии Ланнистеров и Старков и отсылает нас к противостоянию Робба и Джейме в Войне Пяти Королей. Помочь в реконструкции событий призвана сотня миниатюр высокого качества, одобренных самим Джорджем Мартином. И это не могло не отразиться на цене: если «CATAN: Игра престолов» способна напугать своей стоимостью неподготовленного человека, то «Песнь льда и огня» заставит дрожать самого Короля Ночи. Варгеймы — дорогое хобби. Особенно если учесть, что базовой коробкой дело не ограничится — вышло уже несколько десятков дополнений, многие из которых локализованы.

Опытных игроков, помимо цены, могут отпугнуть тактическая простота и высокая роль удачи в сражениях. Тем более что Север до сих пор помнит Battles of Westeros (2010) — варгейм пусть и совсем другого толка, но дающий больший простор для стратегических манёвров. Правда, фигурки войск в нём выполнены куда проще, да и ощущение сражения не на жизнь, а на смерть «Битвы Вестероса» вряд ли принесут. Наконец, коробку с игрой отыскать в продаже уже нелегко…

Так что, если вам по душе масштабные сражения, «Игра престолов» и вы давно присматривались к варгеймам, но боялись сложных правил и многочасовых партий, не проходите мимо «Песни льда и огня» с миниатюрами. Возможно, это лучший вариант, чтобы начать свой путь по миру настольных баталий.

A Game of Thrones: The Card Game (Second Edition)

Тип игры: живая карточная игра

Количество игроков: 2–4 (оптимальное — 2)

Длительность партии: 1–2 часа

Издатель: FFG, 2015

Рейтинг BGG: 7.67

Мы перечислили только локализованные игры, но арсенал настолок по романам Джорджа Мартина ими не ограничивается. И было бы неправильно не упомянуть об A Game of Thrones: The Card Game (Second Edition) — карточной игре с эпической историей.

Изначально она зародилась в виде коллекционной карточной игры под названием A Game of Thrones Collectible Card Game аж в 2002 году, когда телесериала от HBO не было даже в проекте. Однако к 2008-му издатели решили, что такая модель распространения себя исчерпала, и изменили её формат с ККИ на ЖКИ. Новоиспечённая «живая карточная игра» получила другое название — A Game of Thrones: The Card Game, а дополнительные карты стали продаваться фиксированными наборами в противовес бустерам со случайным наполнением. При этом суть игры осталась прежней.

В 2012 году FFG выпустили вариант игры с оформлением под сериал, а уже в 2015-м произвели полноценный перезапуск, представив миру второе издание карточной «Игры престолов». Новая редакция A Game of Thrones: The Card Game получила причёсанные правила, современное оформление и неплохие оценки на настольных игровых ресурсах.

Чем же игра смогла зацепить фанатов саги, помимо использования знакомых персонажей? Давайте разбираться. Игроки начинают партию с заранее заготовленными колодами и стремятся набрать пятнадцать жетонов власти раньше других — пока всё обыденно. Однако кроме обычной игровой колоды каждый участник имеет в распоряжении так называемую колоду сюжетов, состоящую всего из семи карт. Эти карты невероятно важны, так как разыгрываются каждый раунд и задают общее направление развития. Сюжеты дают игрокам стратегическую гибкость, дополнительные возможности кастомизации, ограничивают время партии максимум семью раундами (каждый сюжет можно использовать лишь единожды) и вдыхают жизнь в абстрактный игровой процесс. Очень интересное и гармоничное дизайнерское решение.

Другое замечательное свойство игры — отсутствие затянутых и нудных дебютов. Веселье начинается с первого раунда, ведь игроки заполняют картами стол уже при подготовке к игре. Карта сюжета определяет инициативу и доступное в раунде золото, а также эффективность вызовов — специальных атак, проводимых игроками. Боевые вызовы уничтожают героев оппонента, при помощи интриг можно заставить его сбросить карты с руки, а борьба за власть позволяет приблизиться к победе за счёт перераспределения жетонов власти.

Чтобы бросить вызов, нужно назвать его тип и повернуть хотя бы одного персонажа с соответствующей иконкой на карте. Сила вызова складывается из силы задействованных героев и различных модификаторов. Чтобы защититься, нужно сделать то же самое. Суммарная сила отбивающегося при этом должна превышать силу агрессора, иначе эффект всё равно будет разыгран. Если никто из персонажей не встал на защиту, атакующий игрок получит дополнительный жетон власти, а в самом конце раунда такой жетон достанется игроку с наибольшей суммой силы неповернутых персонажей и непотраченных золотых.

Ничего сложного, но каждое решение имеет свою цену: повернул персонажа для атаки — не сможешь защититься сам, потратил золото — жетон власти в конце раунда получит другой, выбрал не ту карту сюжета — противник уйдёт в отрыв или наверстает отставание. Помимо этой изящной механики, игра радует хорошей динамикой без провисаний и возможностью создавать собственные истории со знакомыми персонажами в главных ролях. Расстраивает лишь то, что сбор полной коллекции карт из доброй полусотни дополнений может пробить дыру в бюджете, а сама игра, в отличие от предшественницы, не переведена на русский язык. Но разве это может остановить фаната карточных игр и «Песни льда и пламени»?

Game of Thrones: The Iron Throne

Тип игры: дипломатия и переговоры

Количество игроков: 3–5 (оптимальное — 5)

Длительность партии: 30–60 минут

Издатель: FFG, 2016

Рейтинг BGG: 6.90

Если говорить об играх с действительно долгой историей, нельзя пройти мимо наследницы знаменитой Cosmic Encounter в сеттинге «Игры престолов». Оригинальная игра появилась в далёком 1977 году, а спустя почти сорок лет вышла Game of Thrones: The Iron Throne. Проверенные временем механики хорошо проявили себя в новом сеттинге. Это и немудрено, ведь, когда речь заходит о переговорах, интригах и дипломатии, атмосфера «Игры престолов» приходится как нельзя кстати.

Игроки выбирают один из пяти домов и — случайным образом — лидера дома. Четверо персонажей саги получают по четыре жетона силы, столько же остаётся в резерве. В середине стола выкладываются поля влияния, и начинается противостояние. Для победы игроку нужно потратить все свои пять жетонов влияния и при этом не потерять персонажей.

В свой ход игрок вытягивает карту события, указывающую, кто станет его противником, и назначает персонажа-агрессора, а отбивающийся — выбирает защитника. Затем каждый участник может предложить поддержку одному из активных игроков, рассчитывая на победу в схватке или просто оказывая услугу. Агрессор и защитник могут договориться, что решат конфликт мирным путём, — правда, подобный уговор ни одну из сторон ни к чему не обязывает. Затем они разыгрывают карты с руки, вскрывая их одновременно.

Если оба выбрали войну, сравниваются суммарные значения сил всех участников и чисел на картах. Если победил агрессор, он и все его союзники распространяют влияние на защитника. Если в выигрыше оказалась защищающаяся сторона, победители добирают карты и увеличивают силу одного из своих героев. Проигравшие убирают половину жетонов силы с персонажа, участвовавшего в конфликте, вне зависимости от того, кто был зачинщиком.

Если оба активных игрока остановились на перемирии, они должны прийти к соглашению — например, обменявшись влиянием. Неудачные переговоры приведут к поражению всех участников.

Какая «Игра престолов» без предательств? Можно убедить противника в своей безобидности, чтобы он разыграл перемирие, а самому выложить карту конфликта. В таком случае победа в стычке достанется предателю, а игрок, обведённый вокруг пальца, получит утешительный приз в виде заложника. Заложники — это чужие карты, дающие дополнительную информацию о возможностях игрока. Казнить их или миловать — решать вам, но пленника можно использовать для давления на соперника.

В 2017 году вышло небольшое дополнение Game of Thrones: The Iron Throne — The Wars to Come, вводящее дома Мартеллов и Грейджоев, а также карты союзников, немного разбавляющие игровой процесс. Сам доп не обязателен, если у вас нет необходимости расширить количество игроков до семи.

В Game of Thrones: The Iron Throne не может быть долгих союзов, а самая интересная часть игры заключается в постоянных переговорах, угрозах, обещаниях и предательствах. Подобные настолки подойдут не каждой компании, однако, если вышеописанное вас заинтересовало, к «Железному трону» стоит присмотреться: игра не блещет свежестью механик, но способна добавить остроты в дружеские посиделки.

* * *

Сеттинг «Игры престолов» хорошо сочетается со многими настольными механиками, поэтому впереди нас наверняка ждут новые настолки по любимой вселенной. Но не стоит откладывать в долгий ящик знакомство с уже существующими играми — что-нибудь наверняка придётся вам по душе.