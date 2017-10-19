Представляем очередной выпуск дайджеста киноновостей. Мы работаем над этими видео вместе с нашими коллегами из «Игромании» В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска вы узнаете: какую роль ещё отхватил себе Джаред Лето, когда ждать «Битлджус 2» и фильм про мутанта Гамбита , каким может быть сериал от Apple и многое другое.

Прошлый выпуск

Видео: Новости кино, 12 октября

Видео: Новости кино, 12 октября

12.10.2017

Гамбит, Аватар, Ходячие мертвецы, Playboy, Sonic, Веном и многое другое.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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