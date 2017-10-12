Представляем новый выпуск дайджеста киноновостей — мы работаем над ним вместе с нашими коллегами из «Игромании». В этих видео мы рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска вы узнаете: кто главный плейбой мира, что общего у Венома и «Пятидесяти оттенков серого», чего ждать от фильм про скоростного ежа Sonic’а и многое другое.

Прошлый выпуск Видео: Новости кино, 4 октября Люди в чёрном 4, Uncharted, Люси 2, Твоё имя, Веном и многое другое.